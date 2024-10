Migraciones pondrá a disposición de los hospedajes y arrendatarios una plataforma digital gratuita para que, en un plazo de 30 días hábiles, empiecen a registrar los datos de las personas extranjeras que contraten esos servicios, pero siempre con el principio de que esa persona esté de manera regular en el país, afirmó este miércoles el superintendente Armando García.

Señaló que esta norma dispone que los hospedajes y arrendadores deben exigir documentos de viaje o identidad a las personas extranjeras para contratar esos servicios, ya sea un carné de extranjería u otro emitido por su institución.

“Tenemos que fortalecer la necesidad de que el ciudadano extranjero que se quiera quedar en nuestro país deba estar debidamente identificado, con un documento reconocido por el Estado peruano, con un documento que además avale que ese reconocimiento ha pasado por diversos filtros, como Interpol, antecedentes, requisitorias”, manifestó.

Los hospedajes y arrendadores que no cumplan con esta obligación serán sancionados con multas de hasta dos unidades impositivas tributarias (UIT). Las infracciones incluyen no solicitar los documentos a las personas extranjeras, no registrar adecuadamente la información o no transmitirla a la plataforma de Migraciones.

García Chunga señala que los hospedajes y arrendadores van a tener la posibilidad de interoperar con la plataforma, no solo registrando al huésped o inquilino, sino también verificando si el carné de extranjería u otro documento emitido por Migraciones está vigente o no.

En esa línea, manifestó que los arrendadores tendrán ahora la responsabilidad de acoger al arrendatario extranjero correctamente identificado, que en efecto sea la persona quien dice ser, y no como sucede ahora que muchas veces no se sabe a quién se alquila, y ese inquilino puede estar al margen de la ley, lo que constituye un riesgo tanto para ambas partes.

El superintendente manifestó que actualmente hay 40,000 carnés de extranjería u otros documentos que aún no han sido recogidos, especialmente por ciudadanos venezolanos, lo que significa que igual número de personas que pueda caer en una permanencia irregular en el país.

Adelantó que en las próximas semanas empezarán a emitirse las normas respecto a los contratos de trabajo, otro de los requisitos, adelantó ayer la presidenta Dina Boluarte, para acreditar la permanencia regular de un extranjero en el país.