La recaudación del Impuesto Predial volvió a marcar diferencias entre los municipios de Lima Metropolitana. Al cierre del año fiscal 2025, tres distritos se posicionaron como los más efectivos en el cumplimiento de esta obligación tributaria, de acuerdo con cifras oficiales de la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ranking metropolitano es encabezado por Lurín (106.8%) y Punta Hermosa (102.2%), que ocupan el primer y segundo lugar, respectivamente, en efectividad de recaudación entre los 43 distritos de la capital. Aunque con realidades urbanas y económicas distintas, ambas jurisdicciones lograron los mayores niveles de cumplimiento tributario del año.

El tercer puesto lo alcanzó Lince, con una efectividad de 99.6%, lo que además le permitió ubicarse como el distrito más eficiente de Lima Centro.

Más abajo en la tabla, pero también con porcentajes elevados, figuran distritos tradicionalmente asociados a una sólida gestión tributaria, como San Isidro (97.9%), Miraflores (97.5%) y Jesús María (95.8%), que mantienen niveles altos de recaudación aunque no lograron ingresar al podio metropolitano en 2025.

El desempeño de estos distritos evidencia una brecha creciente en la capacidad de los gobiernos locales para asegurar el pago oportuno del predial, un ingreso clave para financiar servicios públicos, seguridad ciudadana y obras de infraestructura.

Así, el mapa tributario de Lima Metropolitana muestra un top 3 liderado por Lurín, Punta Hermosa y Lince, seguido por distritos consolidados que continúan registrando altos estándares de cumplimiento, en un año marcado por la presión fiscal y la necesidad de fortalecer las finanzas municipales.