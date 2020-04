Hasta el momento van cuatro semanas de aislamiento social, una medida necesaria para combatir la pandemia del coronavirus Covid-19, y se va por dos semanas más hasta el 26 de abril.

Esta situación no solo tiene un enfoque sanitario, sino una preocupación en que la actividad económica sigan en pie luego de la cuarentena, lo que implica que no se rompa la “cadena de pago”, es decir que se pueda cumplir con las obligaciones, hacia los trabajadores y proveedores, lo que exige contar con liquidez inmediata.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) formuló una propuesta para otorgarle garantías al 100% de los créditos, contado por el mismo presidente Julio Velarde, hace casi dos semanas. Sin embargo, tras pasar por el Ministerio de Economía la iniciativa se modificó.

Al respecto, Piero Ghezzi, exministro de la Producción y exjefe de Estudios de Mercados Emergentes del Barclays Capital, analiza la propuesta y comenta los detalles.

- Ud. Ha mencionado que Reactiva Perú no funcionaría ¿Por qué no lo haría?

Hay que entender que en una recesión abrupta los bancos y el sistema financiero en general se ponen en una situación defensiva, van a buscar preservar sus ratios de liquidez, de solvencia y no van a cambiar de la noche a la mañana su ADN.

Entonces, los bancos seguramente van a utilizar algunas líneas de crédito para las empresas medianas y grandes sobre todo con sus clientes ya existentes, pero no van a empezar a prestarle a empresas con las nunca han lidiado, que son las mypes. Las mypes no son los clientes de los bancos, tienen su cuenta de ahorros, hacen sus transacciones, pero no reciben créditos de los bancos y no van a hacerlos ahora. Es normal que los bancos vayan con los clientes más sólidos, con los que se siente más cómodos.

Mi impresión es que ni al 98% ni al 100% va a funcionar la garantía con los bancos, pero si podría funcionar con las microfinancieras: financieras, cajas rurales, cajas municipales, cooperativas de ahorro, edpymes, esas sí tienen como prestarles a estas mypes porque ese es su ADN.

- Entonces ¿Qué ajustes son necesarios realizar para viabilizar la medida y otorgarles la liquidez necesaria?

Para llegar a mypes tenemos que ponerle dos patas para que funcione, primero dentro de Reactiva Perú que la garantía sea al 100%, como lo está haciendo todos los países en el mundo, y segundo, asegurar la solidez patrimonial de las entidades financieras, esto ya sucedió en el pasado, con la crisis en el 2008.

Un grupo importante de las microfinancieras están preocupados por sus ratios, y lo último que quieren es que la SBS los empiece a mirar y los intervengan. También están preocupados por sobrevivir, entonces no te preocupa la sobrevivencia de las mypes.

- ¿Cómo realizar esas solidez patrimonial para que las mypes no queden fuera? Ya las cajas han dicho que un 70% estaría fuera de Reactiva Perú.

La participación de las microfinancieras va a ser mínima. Para que participen se tiene que hacer el cambio a dos niveles como Reactiva Perú y aparte, totalmente separado se tiene que hacer una inyección de capital del Estado a las microfinancieras, un fortalecimiento patrimonial como se ha hecho después de la crisis financiera del 2008. Te inyecto capital en el lado del pasivo, y en el lado de activo te otorgo bonos, por ejemplo. Es una operación contable.

- ¿Con cuánto consideras que debería entrar el Estado en este fortalecimiento patrimonial?

Para comenzar con un 30% del patrimonio, con la idea que sea temporal. Mientras que pasa el tiempo el Estado se retira, esta no es una nacionalización de las cajas, sino un fortalecimiento patrimonial temporal y que el Estado se retire. Pero tiene que estar atado al 100% de garantía a los créditos. De esta manera van a estar más cómodos para prestar, van a tener el retorno del financiamiento de tasa cero del BCR, que va al spred y va a mejorar los ratios. Con esto no estás cambiando su ADN.

- El MEF considera que tiene que existir un “riesgo moral” ¿No se debería asumir ello?

Eso es un error conceptual no apropiado. Creo que el riesgo moral puede ser un tema en otras circunstancias, preocuparse el riesgo moral ahorita es como preocuparse de las filtraciones en el Bono 380. No va a ser perfecto, pero quiero que el dinero le llega la gente. Pueden darse equivocaciones, el riesgo moral no es un problema ahorita, el problema es evitar quiebras masivas y despidos de cientos de miles de peruanos y el hambre. El riesgo moral no debería ser y no entiendo porque el MEF lo sigue mencionando.

Ayer estuve en una videoconferencia con los mejores economistas de América Latina y el riesgo moral no aparece como una preocupación. Este es un shock externo, no son empresas que están haciendo las cosas mal. Este es un shock externo pues no pueden operar, y la idea es que este shock externo no se vuelva permanente.

- Pero la preocupación del MEF es que llegue a una situación de impago, al final se arriesga los recurso de todo los peruanos...

Esto se tiene que ver como una inversión, cualquier sol que no coloques ahora te va a costar como cinco soles mañana. Creo que ahorita tienes que evitar la ruptura de la cadena de pagos y eso solamente se puede evitar si se hace esos ajustes a Reactiva Perú y con esta capitalización que te he mencionado. Yo dudo muchísimo que el BCR esté de acuerdo con Reactiva Perú.

- No se le ha escuchado al presidente del BCR luego de estos cambios…

Pero la realidad es que se desvirtuó, pasó de una garantía del 100% a un 98%. Dejó de ser un “helicopter money” a ser un programa de crédito garantizado. Se ha distorsionado completamente y sin haber hablado con el BCR tengo la certeza de que no están de acuerdo con esto, porque está mal hecho, y no nos podemos dar ese lujo. Acá estás operando a corazón abierto, no puedes cometer esos errores. En un día tienes que hacer las mejoras, no puedes demorarte dos semanas, cuando ello es evidente.

- La ministra dijo que habló con entidades financieras muy grandes, quienes le dijeron que con 100% de garantías no era factible participar…

El error que ha cometido la ministra de Economía es hablar con los bancos más grandes que están atendiendo a un grupo muy distinto de clientes, no a las mypes. Creo que es parte del problema, es normal cometer ese problema, porque uno siendo ministro lo ha vivido en el pasado.

- Para el modelo de ejecución de los créditos se ha puesto un fideicomiso con Cofide, lejos de un modelo inicialmente planteado por el BCR

No lo entiendo, los fideicomisos se crean después cuando tienes que hacer la gestión de cobranzas de lo que no ingresó. Pero ex ante no logro entender porque han generado una barrera adicional. La idea original era simplemente que el Estado (MEF) garantice y con eso las entidades financieras puedan ir al BCR a inyectar repos y esos repos genere liquidez y se siga pagando los préstamos. En pocas palabras que el BCR preste a las empresas usando a las entidades financieras como ventanillas, pero eso requiere el 100% de garantía y una vez que los cambias, ya es otra cosa completamente distinta.

- El otro tema que preocupa es el monto como un mes de ventas o el aporte de un año a Essalud ¿Es muy poco o tienen la proporción adecuada?

Es muy pequeño, ya la cuarentena dura seis semanas. No tengo idea de dónde han sacado esos montos tan restringidos, es absolutamente muy imperfecto.

- Algunos economistas sugieren que el préstamos sea como tres meses de ventas ¿Coincides?

Yo creo que es lo correcto estamos en ese rango, para que todo vuelva a funcionar. E insisto nunca debió creare un fideicomiso, eso es para cobranzas, no ahorita.

- Aún se pueden hacer las correcciones...

El Gobierno tiene facultades legislativas y puede hacerlo, y hacer los ajustes necesarios. Además, emitir decretos de urgencia. Estamos en una emergencia, si esto no lo es, no sé que podría serlo.