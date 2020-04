En la víspera el Gobierno oficializó a través de un decreto legislativo el plan de garantías -otorgado por el MEF- hasta por S/ 30,000 millones para créditos a empresas a fin de evitar que se rompa la cadena de pagos. El propósito de esta iniciativa gubernamental es que las empresas con operaciones paralizadas puedan acceder a capital de trabajo.

Erick Fischer, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), se mostró a favor de la propuesta gubernamental. En ese sentido, pidió que se reglamente el programa Reactiva Perú para su operatividad inmediata dado que las empresas ‘urgen de liquidez’.

“Lo importante va ser su puesta en marcha: la operatividad (del programa Reactiva Perú) es el reto. Lo que implica poner en manos de las empresas créditos para capital de trabajo bajo la garantía del MEF. Lo que necesitamos ahora es la reglamentacion del programa para que -con prontitud- las empresas puedan acceder a estos créditos”, explicó a Gestión.pe.

En esa línea, el ejecutivo pidió que se tenga flexibilidad y adaptación para hacer ajustes en caso se identifiquen situaciones que impidan su implementación.

“El proceso de ejecutar y calificar es tanto o más importante que la medida misma. Si esto no llega a las empresas adecuadamente y si no se corrige cualquier error que puede haber en el camino, la iniciativa puede caer en saco roto. El porcentaje de cuánto va ser la garantía del MEF es irrelevante por los montos. No obstante, estoy haciendo un análisis con mi equipo económico para tener una visión más amplia”, acotó.

Como se recuerda, originalmente -según lo anunció el presidente del BCR, Julio Velarde- se planteó una cobertura total al 100%, de los créditos otorgados. No obstante, el decreto legislativo fija un tope de 98% para créditos hasta S/ 30,000 por empresa.

En el caso de créditos entre S/ 30,001 y S/ 300,000 la cobertura es de 95%; 90% para créditos entre S/ 300,001 y S/ 5 millones. Por último, entre S/ 5′000.001 y S/ 10 millones, la cobertura es de 80%.

“Hay miles de empresas que se van a beneficiar de todas maneras. Esto va a tener un efecto muy importante en el sector exportador ya que tiene una gran concentración de mano de obra. Por lo tanto estas medidas, si bien aparentemente están preservando la empresa, lo que en verdad preservan es el empleo, que es lo más valioso”, acotó.

No obstante, el dirigente empresarial consideró que esta medida no es suficiente ya que para algunos sectores será efectiva mientras que para otros no, por lo que se requiere -a la par- de acciones sectoriales.

“No creo que esta sea una fórmula mágica, pero si es una gran ayuda. Creo que se tendrán que ir evaluando por sectores. Ya que habrán sectores que con esta norma estarán bien, pero necesitarán otro nivel de ayuda”, indicó.

También sugirió que en el reglamento se añada la posibilidad de brindar respaldo y seguimiento a los Mypes, para una mejor eficiencia en el procedimiento.

“De todas maneras es necesario añadir al reglamento espacios de acompañamiento y comunicación para un mejor uso de los créditos por parte de las Mypes, ya sea a través de módulos capacitación en las instituciones financieras o que Produce se encargue de ello”, puntualizó.