El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció un paquete de S/ 30,000 millones para asegurar la cadena de pagos de las empresas, ante el impacto económico del coronavirus (Covid-19) en los negocios.

De esta manera, instituto emisor inyectará vía préstamos garantizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) cerca de S/ 30,000 millones con el objetivo de apoyar a las empresas y sostener la cadena de pagos.

El MEF garantiza créditos bancarios a empresas para que repongan su capital de trabajo y el Banco Central inyecta liquidez para estos créditos; todo a tasas bajas. Según el ente emisor, la medida beneficiará a 350,000 empresas, de las cuales 314,000 son microempresas.

“La mayor parte son empresas chicas y medianas. Hay algunas grandes, pero con un tope”, anotó en entrevista en Agenda Política de Canal N.

Velarde explicó que el BCR prestará a los bancos a una tasa de 1.25%. Este, como garantía, tiene una cartera de créditos que respalda a los empresarios más pequeños. Esta garantía es 100% para el gobierno. Para las empresas más grandes se otorgará una garantía parcial de 90% a 95%.

“Estamos pensando en cerca de tres meses [para la garantía], cubriendo la parte de capital de trabajo”, anotó. Además, agregó que "está en el propio interés de los bancos hacer que esta medida funcione bien. Si bien este dinero va para las empresas, si no van en buen pie, tampoco van a poder atender en el futuro las obligaciones con los bancos”, añadió.

El funcionario indicó que esta medida busca acelerar la recuperación de los sectores que estén temporalmente afectados por la cuarentena. No obstante, reconoció que hay rubros que no se van a recuperar en el corto plazo, como los de turismo, hotelería, discotecas, gimnasios, centros comerciales, etc.

Apuntó, además, que la medida sería publicada el miércoles, “y tal vez unas cosas operativas o el reglamento salgan después”.

Sobre la posibilidad que el monto de S/ 30,000 millones se incremente en el futuro, Velarde indicó que por ahora es lo que se necesita. “No voy a decir “se hará lo que tenga que hacerse, lo que sea necesario”, pero es un poco la idea. Obviamente con las restricciones que tiene el país. A diferencia de USA o Europa, el Perú no puede tener un déficit tan grandes, el Sol no es una moneda de reserva, tenemos que ser más cautos que ellos, pero dentro de emergentes es una política bastante agresiva y se dirige al problema esencial de ahora”, remarcó.

-Economía-

Para Velarde, la mala noticia es que al haberse interrumpido muchas actividades (más del 70% del producto por la cuarentena), “obviamente se espera una caída muy pronunciada (del PBI)”.

“La gente habla de una 'V' pero es más una 'I', sin embargo es temporal. Una vez se reabra la actividad económica después de la cuarentena se va a recuperar muy rápido. Lo que hay que asegurarse es que una vez empiece la recuperación, las empresas estén en buen pie”, anotó.

-Inflación y control de precios-

Frente a la baja demanda que se puede observar en las próximas semanas, Julio Velarde advirtió de que existe un riesgo de que la inflación del país se ubique por debajo del rango meta (entre 1% y 3%).

“Vamos a hacer lo posible para no entrar en deflación. En este momento la inflación está debajo de 2%. Hay riesgo que esté más próxima a 1% o debajo de 1%”, señaló.

Además, indicó que la tasa de inflación que publicará el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a fin de mes (que corresponde a marzo), va a sobreestimar la inflación real, pues toma como referencia los precios antes de la pandemia.

“La tasa de inflación de marzo va a reflejar el efecto antes de la pandemia (...) pero en este momento, si se abren restaurantes, las tiendas, van a bajar los precios. Entonces, la inflación para marzo va a sobreestimar la inflación real”, remarcó.

A raíz de la baja inflación, el titular del BCR consideró que “no tiene sentido establecer un control de precios”. Esta es una iniciativa que plantea el gobierno en el pedido de facultades legislativas.

Velarde indicó que no se está afectando la producción de alimentos y otros productos, por lo que los precios no deberían subir. "La gente no está comiendo mucho más. Hay gente que está gastando menos. La presión va a ser a que el precio tienda a caer, todo lo contrario”, puntualizó el presidente del ente emisor.

-Préstamo con el FMI-

Julio Velarde también detalló que están en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener una línea de contingencia para enfrentar el impacto económico del coronavirus.

“Hemos iniciado conversaciones con el FMI para tener una línea contingente que podría llegar hasta los US$ 18,000 millones”, señaló el funcionario.

Velarde explicó que esta línea contingente que están solicitando al FMI es bastante rápida y solo la otorgan a “países muy fuertes”. Agregó que en la región solo la tienen México y Colombia.

“El FMI nos viene tocando la puerta [por este fondo] hace 11 años. Tal vez esta sea la ocasión para utilizarlo”, anotó.

-Reducción de la tasa de referencia a 1%-

La tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva (BCR) bajaría nuevamente, esta vez a 1%, así lo comentó su presidente, Julio Velarde.

“Yo creo que antes de que antes de que terminen las tres semanas de cuarentena debe ocurrir una reducción adicional”, anotó.

Velarde recordó que en su última reunión, cuando disminuyeron la tasa de interés en 100 puntos básicos (a 1.25%), dejaron la puerta abierta a nuevas reducciones.

“Hemos bajado la interés 100 puntos básicos, hemos bajado el encaje, hemos ampliado el conjunto de activos que los bancos puedan tener en garantía para que el BCR les preste, incluso pensamos ampliarlo más el jueves”, apuntó.

-Tipo de cambio-

Durante la entrevista, Velarde indicó que el Sol se ha venido fortaleciendo. Aunque es cierto que en el año la moneda se ha depreciado, pero no sido tanto como el Euro.

“Realmente, el Sol es una moneda fuerte, la inyección que estamos hablando no llega al 10% de activos del BCR”, refirió.