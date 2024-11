Entre ellas resaltaron la intención de cumplir con el DU y contratar a un gestor privado: “Se contratará en el más breve plazo una firma de prestigio internacional para la implementación del proceso de transformación de Petroperú cuyo principal objetivo es la reestructuración financiera y la gobernanza de la empresa”.

Narváez, antes de retornar a la petrolera estatal, había mencionado estar en contra de esta propuesta, pues –a su consideración– las propias gerencias podían reestructurar internamente a la empresa.

Venta de activos no críticos

Otro de los puntos que también estaban incluidos en el DU y que Narváez continuará es la venta de activos no críticos. Informó que hay 29 activos improductivos, de los cuales, 14 de ellos eran de libre disposición. Sin embargo, no hizo referencia sobre el edificio de Petroperú ubicado en San Isidro y que el directorio anterior había buscado se ponga a la venta.

Ante la consulta, señaló que aún está en evaluación, pues tienen que analizar si amerita tener una oficina en Lima o no. Los directores anteriores consideraban que era necesario que los trabajadores de la petrolera estatal se ubiquen en Talara (Piura), pero Narváez destacó que no está decidido.

Lotes petroleros

Entre la lista de acciones, el presidente de Petroperú también destacó que la visión de petrolera estatal era desarrollar un proyecto integral de seguridad energética para el país, en ese sentido, “se reafirma su presencia en el upstream ya sea en forma directa como operador del Lote I, VI y Z-69 o con un socio en el Lote X (...)”.

El hoy gerente general encargado de Petroperú, Óscar Vera, cuando fue ministro de Energía y Minas, fue un promotor de que la petrolera estatal se enfoque también, pese a su situación financiera, en operar lotes. Esto no fue bien visto, pues se exigió desde diferentes frentes que lo mejor era que Perupetro pueda hacer concursos para adjudicar los lotes.

Perupetro convocó en agosto último la licitación para los lotes I y VI, en la cuenca de Talara, y debería convocar también “en los próximos meses” el Lote Z-69. Sobre los primeros dos lotes, supo Gestión -de acuerdo con el cronograma-, se espera que en febrero del 2025 ya se otorgue la buena pro.

Narváez explicó que el negocio de los hidrocarburos –en general– tiene sus mayores márgenes en la parte de exploración y producción (45%), así como la petroquímica (55%). “¿Estamos en exploración? No, ya nos gustaría. Estamos en explotación, pero tenemos unos pozos pequeñitos que generosamente nos han dado, así que los estamos intentando maximizar (...) la petroquímica es un viejo sueño de Petroperú (...) el margen más interesante está en el upstream”, apuntó.

Salida de trabajadores

Una las principales recomendaciones del anterior Directorio de Petroperú planteaba facilitar la salida de al menos un tercio de los trabajadores ante la crisis financiera que enfrenta la petrolera estatal.

Al ser consultado por Gestión señaló: “Todavía no hay una discusión. En los próximos días vamos a ver en el directorio cómo está el tema de la desvinculación y si es que hay gente interesada en retirarse voluntariamente ajustándose a los beneficios fijados”.

“Con pérdida de US$ 960 mlls., estaría casi quebrada”

Alejandro Narváez recordó que entre enero y septiembre de este año la pérdida neta es de US$ 745 millones. Al cierre del año, se estimó en el Estado de Resultados de la empresa, que la pérdida llegará a US$ 960 millones.

Sin embargo, el plan del nuevo directorio es lograr ampliar la participación de Petroperú en el mercado de combustibles de 26% en el 2023 a 28% este año. En ese caso, la pérdida sería de US$ 800 millones.

“Con una pérdida de US$ 960 millones la empresa estaría casi quebrada, todavía no lo está. Hay un debate si es quiebra técnica o real, pero es una discusión fácil de explicar, aunque no es el momento” , remarcó.

Para el 2025, inicialmente se había estimado una pérdida de US$ 163 millones. Pero, el plan del directorio es que la participación se eleve a 38% (y no a 33% como se esperaba), con lo que se alcanzaría ganancia de US$ 200 millones.

Narváez señaló que mientras él esté a cargo, cree que no pedirán más dinero del Estado. Refirió que cuenta con la confianza de ministros y de la presidenta Dina Boluarte.

Carlos Paredes: “El problema es cuánta credibilidad tienen”

Expresidente de Petroperú

ENTREVISTA AL ECONOMISTA CARLOS PAREDES

Si es que el Directorio de Petroperú dice ahora estar comprometido con el ingreso de un gestor privado para la reestructuración de la petrolera estatal, como lo manda el decreto de urgencia (publicado en septiembre), y se apunta al ingreso de capital privado, me parece un anuncio positivo. El problema es cuánta credibilidad tienen, porque ellos antes decían que todo esto no era conveniente.

Sobre la posibilidad de que la empresa del Estado registre utilidades el próximo año, lo veo muy difícil. Tienen que recuperar mercado y no pueden tener precios ni márgenes muy altos, entonces la mejora va a tomar tiempo. Además, la carga de la Nueva Refinería de Talara (NRT) es un gasto enorme y la depreciación es un costo que reduce las utilidades.

Aún así, ojalá lo puedan hacer. Los peruanos lo que queremos es volver a ver a Petroperú con cifras en azul, con utilidades y –sobre todo– si esto está orientado a la futura inyección de capital privado, en hora buena.