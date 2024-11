Una las principales recomendaciones del anterior directorio de Petroperú planteaba facilitar la desvinculación de al menos un tercio de los trabajadores ante la crisis financiera que enfrenta la petrolera estatal. Sin embargo, la nueva gestión, liderada por Alejandro Narváez, aún no tiene planes al respecto.

Al ser consultado por Gestión respecto a si se continuarían con los planes de desvinculación de trabajadores que dejó la anterior gestión, el presidente del directorio afirmó que aún no se han decidido los planes respecto al personal.

“Todavía no hay una discusión. En los próximos días vamos a ver en el directorio cómo está el tema de la desvinculación y si es que hay gente interesada en retirarse voluntariamente ajustándose a los beneficios que se han fijado”, comentó durante una conferencia de prensa.

Por el momento, Narváez afirma que aplicará una política de mérito como en cualquier otra empresa en el país, pues considera que no se debe prescindir de “aquellos que trabajan bien, aportan conocimientos y crean valor en la empresa”.

¿Cuál es la situación del personal en Petroperú?

Aunque a mediados del año se estimaba que la cantidad de empleados en Petroperú ascendían a 2,937 puestos, los nuevos cálculos indican que hay unos 2,687 trabajadores en la empresa estatal , menos que el año pasado.

El reporte de la petrolera, con datos a octubre, precisa que este año hay 2,303 empleados a plazo indeterminado, 421 contratos temporales y 32 en medida cautelar.

“No hemos todavía mirado todo el tema de recursos humanos para ver dónde se pone la tijera y dónde no. La simple idea es adelgazar la organización, quizá sea el camino, no lo sé, habrá que esperar a que especialistas nos digan eso”, dijo Narvaez durante su presentación.

El representante de Petroperú señaló que solo a octubre se estima que en personal se han gastado S/ 423 millones. Para el cierre del 2024 se estima que la planilla total de la petrolera sumaría alrededor de S/ 515,44 millones, por debajo del gasto del 2023 (S/ 535.22 millones).

En cuanto a la escala salarial, precisó que el gerente general tiene una remuneración promedio de S/ 26,607, el gerente corporativo unos S/ 25,559, y el gerente de departamento S/ 19,482. En el caso de las jefaturas, estas ganan S/ 14,712, los supervisores tienen un salario de S/ 11,822 y los empleados reciben un promedio de S/ 8,775 por mes.

Por otro lado, mencionó que existen negociaciones colectivas que están pendientes con los sindicatos que implican incrementos salariales. Aunque Narváez no dio detalles sobre si se cumplirá con las negociaciones, indicó que se espera dialogar con los 12 sindicatos que tiene Petroperú.

