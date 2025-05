En medio de una recuperación financiera aún incierta, el presidente Petroperú, Alejandro Narváez, admitió que no se descarta acudir a los mercados financieros en caso sea necesario obtener liquidez adicional.

Si bien reiteró que durante su administración la petrolera estatal no solicitará más aportes del Gobierno y trabajarán con sus recursos propios, en caso sea necesario considerarán la posibilidad de un crédito externo.

“Si en algún momento tenemos que recurrir a los mercados financieros, a una operación financiera típica, cualquier empresa siempre pide líneas de crédito, los empresarios saben perfectamente esto, lo haremos”, dijo en TV Perú.

El titular de Petroperú sostuvo que la empresa ha adoptado una política de eficiencia orientada a reducir costos y maximizar utilidades.

Asimismo, defendió que la actual gestión ha logrado mantener la operatividad de la empresa sin mayores complicaciones.

“No tenemos ningún problema para pagar la planilla, pagar impuestos, pagar a nuestros acreedores y proveedores”, sostuvo.

Las declaraciones del presidente de Petroperú se dan tras las pérdidas de US$ 111 millones que enfrentó la petrolera estatal en el primer trimestre debido a la caída del precio del petróleo.

Cabe recordar que, la guerra comercial viene generando poco consumo de hidrocarburos, lo que hace los mercados se restrinjan e impacten en el precio del crudo.

Según estima Petroperú, la cotización del petróleo Brent cayó de US$ 80 a US$ 62 por barril desde el inicio de 2025, mientras que el WTI ha caído hasta los US$ 50 por barril en las últimas semanas.