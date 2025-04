La petrolera estatal Petroperú cerró el primer trimestre de 2025 con una pérdida acumulada de US$ 111 millones, según informó su presidente, Alejandro Narváez.

Para el primer trimestre del 2025, Narváez detalló que la compañía experimentó señales mixtas: en enero, la pérdida fue de US$ 24 millones, pero con un EBITDA positivo de US$ 9 millones; en febrero, la empresa reportó una leve utilidad de US$ 17 millones .

Sin embargo, marzo fue especialmente negativo por la caída global de los precios del petróleo.

“Marzo nos ha golpeado duramente. Todas las empresas petroleras han sido afectadas. Me he tomado el trabajo de revisar los estados financieros de las principales compañías y la tendencia es la misma”, explicó Narváez durante una presentación ante medios este miércoles 30 de abril.

Según indicó, los precios tienen impactos en el mercado nacional por la brecha entre la producción local de petróleo y la demanda que existe en el país.

La demanda de combustibles, en el Perú, es en promedio 286,000 barriles diarios, mientras que la producción en las refinerías alcanza 186,000.

“Esa diferencia es importante y, como bien sabemos, es una salida de divisas. Eso también tiene un impacto fuerte en la economía del país y en la economía de las empresas que estamos en este sector”, explicó.

Pese a que los resultados de la petrolera aún reflejan un balance negativo, la administración de Petroperú destacó una tendencia de recuperación frente a lo que calificó como deterioro financiero heredado por gestiones anteriores.

“La tendencia está hacia salir del agujero. Hay una luz al final del túnel, pero entenderán que no hacemos milagros”, mencionó.

El representante de la petrolera había mencionado que la alta rotación de funcionarios es una de las causas de la crisis de Petroperú.

Narváez recordó que, en el 2024, se cerró con una pérdida de US$ 749 millones, pero la administración anterior proyectaba una pérdida de US$ 1,030 millones.

“Nosotros llegamos en noviembre y logramos reducir ese hueco en casi US$ 200 millones”, añadió.