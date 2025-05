Pese a la situación, Alejandro Narváez , presidente de Petroperú , afirmó a Gestión que no han pedido ni solicitarán un nuevo rescate financiero al Estado .

“No está en nuestro plan de pedir. Ya veremos qué pasa en un futuro, pero de momento estamos trabajando con nuestros recursos propios y haremos todo lo que sea posible para evitar la inyección de capital de fondos del estado”, respondió al ser consultado por Gestión.

¿Por qué impacta la caída del petróleo a Petroperú?

La guerra comercial viene generando poco consumo de hidrocarburos, lo que hace los mercados se restrinjan e impacten en el precio del crudo. Según estiman, la cotización del petróleo Brent cayó de US$ 80 a US$ 62 por barril desde el inicio de 2025, mientras que el WTI ha caído hasta los US$ 50 por barril en las últimas semanas.

Narváez precisó que Petroperú adquiere petróleo con dos o tres meses de anticipación, que es la norma en el negocio de hidrocarburos. En este periodo el precio del crudo ha terminado cayendo, haciendo que tengan que venderlo a un precio menor al que lo compraron.

Esas caídas repentinas y bruscas vienen golpeando las cuentas de las empresas, lo que los obligará a revisar sus proyecciones para 2025.

“ Estamos revisando nuestras estimaciones del año pasado. En las próximas semanas, vamos a tener ya esas cifras de cuánto estimamos crecer en el mercado, cuánto podían ser tentativamente nuestras utilidades para este ejercicio ”, señaló.

A pesar del panorama adverso, el titular de Petroperú aseguró que, bajo ninguna circunstancia, esperan cerrar con pérdidas el 2025. “Nos aferramos a cifras azules”, añadió.

¿Cuál será el plan de Petroperú?

Tras descartar un nuevo pedido de financiamiento al Estado, Narváez apuntó que, para enfrentar la difícil coyuntura, Petroperú está realizando medidas de contención de gastos.

“¿Cómo revertir la cifras que tenemos ahora? Básicamente vendiendo más, teniendo más eficiencia, ahorrando más, haciendo más con menos”, refirió.

Una de las medidas para reducir gastos involucra a sus proveedores, realizando ajustes de compromisos adquiridos en años pasados.

Asimismo, desde hace un mes y medio se implementó un programa de retiro voluntario de personal para reducir el gasto en planillas.

“Hay costos todavía elevados que vamos a ir poco a poco reduciendo y obviamente también en planilla. No hay nuevas incorporaciones, no hay nuevas contrataciones. Por el contrario, hay una política de incentivar al retiro voluntario que está en curso en este momento ”, sostuvo.

Otros gastos a recortar son operativos y tienen que ver la compra de crudo, de productos y con el proceso de refinación.

Además, recordó que se ha puesto en marcha un plan de venta de activos no estratégicos, delegando este proceso a Proinversión. Son 55 bienes raíces los que podrían ser licitados en el corto y mediano plazo.