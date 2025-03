Así lo revela el informe “Juego Responsable: datos y tendencias del consumidor en América Latina”, de Playtech, empresa de software para esta industria, que opera a nivel internacional.

El estudio, para el que encuestaron a 2,500 jugadores de la región, señala que no hay apostador online más recurrente que el peruano. ¿Contribuye este factor a la meta recaudadora de la Sunat para este sector en 2025? Aquí la respuesta.

Perú, ¿el mercado de apuestas online más “activo” de la región?

De acuerdo con el informe de Playtech, el Perú tiene la tasa más alta de jugadores online frecuentes en América Latina. El 92% de los encuestados apuesta, al menos, una vez al mes en estas plataformas.

El 75% de ellos, incluso, lo hace una vez a la semana. El gasto promedio también es el más alto de los cinco países considerados: el 85% de los peruanos encuestados destina más de US$ 54 a sus apuestas mensuales.

Todos estos datos están por encima de lo registrado por Playtech en Brasil, Colombia y Argentina, países que como Perú ya regulan el sector del juego, pero con años de ventaja en su aplicación. Chile, también considerado, está por aprobar su propio marco legal.

Charmaine Hogan, jefa de asuntos regulatorios de Playtech, destacó del mercado peruanos del juego que se trata de uno de los más boyantes por su alta cantidad de opciones disponibles.

“Perú contaba con 60 operadores autorizados cuando se lanzó el marco regulatorio, solo seis menos que Brasil, hasta el 1 de enero. Parte de su atractivo es la popularidad de juegos de azar como forma de entretenimiento”, señaló.

Otros aspectos que destaca el estudio sobre el comportamiento del apostador online peruano es que solo el 44% de ellos define un presupuesto para apostar antes de hacerlo, la tasa más baja de los países encuestados.

Además, el 45% de los apostadores peruanos encuestados ahorra sus ganancias, algo más común entre los más jóvenes (18-24 años) y uno de cada tres las usa para sus gastos diarios.

“Enfoque” de la Sunat podría generar riesgos

En Perú, las casas de apuestas online nacionales y extranjeras deben pagar dos tipos de impuestos: uno “especial”, sobre el 12% del ingreso neto (GGR) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), del 1% para cada jugada realizada.

Según comentó recientemente a Gestión, Victor Mejía, superintendente de la Sunat, se mantiene como meta, para el 2025, recaudar S/ 70 millones, al menos del impuesto “especial”.

“En febrero se empezó. Se obtuvo una recaudación de S/ 5 millones. De las plataformas digitales (Tasa Netflix) se obtuvieron S/ 51 millones. En total, son S/ 56 millones que suman a la recaudación”, detalló.

Mejía también puntualizó que tienen identificadas a “cuatro grandes empresas internacionales” que operan en Perú. A febrero, tres de ellas ya estaban tributando y la última debería culminar su proceso de inscripción este mes.

Gestión preguntó a la Sunat cuál era la meta específica de recaudación por el ISC a las apuestas online. Sin embargo, al cierre de esta edición no hubo respuesta.

Lo cierto es que precisamente el diseño de este impuesto en particular ha generado críticas de empresas importantes del sector, como Apuesta Total.

La empresa ha cuestionado públicamente que se aplique el ISC a cada apuesta realizada y no a los ingresos brutos. Ello, advirtieron, obligaría a las casas de apuestas a “modificar componentes críticos” de su plataforma, lo que elevaría los costos para los consumidores.

Jorge Picón, socio de Picón & Asociados, cuestionó la forma en la que Sunat ha diseñado estos impuestos. A su consideración, se ha buscado sumar ingresos de un nicho, sin diferenciar a sus actores.

“El asunto con el ISC es que no hay forma de aplicarlo a un no domiciliado. La única forma es sobre la apuesta total, pero no significa que esté bien hecho”, explicó.

El problema, refirió el abogado, es que los jugadores peruanos, tan activos como el estudio de Playtech revela, no dejarán de apostar por estos impuestos. Pero sí podrían migrar a plataformas informales o no autorizadas, lo que también afectaría la meta de recaudación de la Sunat.

“No me quedan dudas de eso. Es el problema de siempre: la informalidad es más rentable que la formalidad. Los negocios formales podrían ser desplazados por otros no controlables, alternativas que no pagarán un centavo de impuestos”, lamentó.

Hogan, por su parte, recalcó que aplicar un impuesto sobre las jugadas realizadas es una diferencia crítica entre los esquemas regulatorios de Perú y el resto de la región.

“Un impuesto de ese tipo es preocupante, ya que repercute en la competitividad de los operadores con licencia frente a las alternativas extraterritoriales (fuera de lo legal con VPN), lo que podría socavar el mercado regulado antes de que esté plenamente establecido“, advirtió.

Fecha clave para aplicación del impuesto total a apuestas deportivas online

Ante las críticas, el Gobierno modificó a mediados de enero la ley del ISC. Así, la tasa de este impuesto a las apuestas deportivas online será del 0.3% hasta el 30 de junio del 2025.

Será recién a partir del 1 de julio que el porcentaje crecerá a su valor originalmente planteado (1%). Al tratarse solo de una postergación, Picón no cree que la Sunat tenga claro cómo resolver la preocupación de los operadores nacionales en adelante.

“Se tratan de potenciales ingresos del Estado, en un año como este. Volver a extender su aplicación total sería cambiar los términos del presupuesto”, consideró.

Fuese ese o no el caso, desde Playtech creen que el Estado peruano debe analizar bien el tiempo que está brindando a los operadores regulados para adaptar sus plataformas al ISC.

“Este impuesto adicional tan poco tiempo después del lanzamiento al mercado crea incertidumbre para los operadores, que deberán reevaluar sus modelos de negocio y apresurarse a introducir cambios técnicos para cumplir los plazos”, analizó Hogan.

La especialista también apuntó que el Perú debe superar este problema para centrarse en otros aspectos que han seguido mercados regulados “más maduros” que el nuestro en la región.

“El siguiente paso debería ser aprovechar la tecnología para la protección personalizada de los jugadores, utilizando perfiles de comportamiento individuales para llegar a los jugadores de riesgo a través de herramientas automatizadas y mensajes personalizados”, planteó.