En total, fueron 26 las ciudades analizadas en todo el territorio peruano. Como se puede prever por el descenso general, el EPEN señala que casi todas las ciudades redujeron también sus tasas de informalidad el año pasado. Sin embargo, aún hay algunas que se mantienen por encima del promedio nacional.

Además de ello, en un análisis más detallado, resaltan los casos donde el empleo informal de las mujeres creció, contrario a lo que ocurre en el caso de los hombres. A raíz de estos indicadores, analistas consultados por Gestión explican cómo podría moverse el grado de informalidad durante 2024.

Ciudades por niveles

De acuerdo con el EPEN, aún hay tres ciudades que mantienen sus niveles de informalidad por encima del promedio nacional (71.1%). Ello a pesar de haber reducido sus tasas respecto a lo registrado en 2022. La que mayor nivel de informalidad registra es Pucallpa (73.6%), seguida de Ayacucho (72.8%) y Tacna (71.3%) (ver tabla).

Sin embargo, no son las únicas localidades donde al menos 7 de cada 10 trabajadores son informales. En Iquitos y Puerto Maldonado las tasas de informalidad también se mantienen aún por encima del 70%.

Paola Herrera, analista económica del Instituto Peruana de Economía (IPE), explica que si estas ciudades mantienen esos altos ratios se debe a que son localidades donde predominan sectores bastante cercanos a la informalidad, como servicios y comercio.

“En Iquitos, por ejemplo, hasta por cuestiones geográficas, predominan los comercios pequeños, que suelen ser informales. Aparte de ello no son como Lima: no hay una industria grande”, agrega.

Además, los resultados del EPEN revelan que la única ciudad analizada donde la tasa de informalidad creció en 2023 fue Chachapoyas, que pasó de registrar 59% en 2022 a 60% al cierre del año pasado. La capital de Amazonas es también la única donde el empleo informal creció entre los hombres.

Según Miguel Jaramillo, investigador principal de Grade, buena parte de lo que ocurre en Chachapoyas se explica por la dependencia que tiene Amazonas del turismo. “Tiene bastante relación con su peso sectorial en la zona. En la medida que no haya una recuperación importante, afecta los niveles de informalidad”, asegura.

En el caso del trabajo informal de mujeres hay más de una ciudad con incrementos interanuales al cierre del 2023. En total, son cinco las localidades donde la tasa de informalidad femenina creció respecto al 2022. Aquí resalta Tumbes, que tiene el mayor incremento, con 3.5% más. También figuran en este grupo nuevamente Chachapoyas, Trujillo, Tacna y Ayacucho.

Herrera del IPE recuerda que las mujeres de por sí enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo de calidad, lo que las expone aún más a la informalidad en contextos de bajo crecimiento o contracción económica, como pasó en 2023.

“Somos más afectadas porque el hombre suele tomar las posiciones de liderazgo también. Si aparte la mujer es madre, trabaja por menos horas e ingreso en empleos informales. En regiones eso es más notorio que en Lima”, sostiene.

En el lado contrario, son cuatro las ciudades que mantienen las tasas de informalidad más bajas en el país, situándose cada vez más cerca del 50%, es decir que la mitad de su población, tenga un trabajo formal. Estas son Arequipa (56%), Ica (56.6%), Moquegua (56.6%) y Lima Metropolitana (56.7%).

Panorama anual

Si bien el descenso general de 2023 que arroja el EPEN es positivo, desde el IPE dudan que la informalidad caiga de manera considerable en 2024, ya que a diferencia de décadas pasadas, si bien se espera un rebote, no se anticipa que inicie un nuevo periodo de bonanza económica.

“En esas épocas, recordemos, la informalidad casi no se movió porque no se implementaron las reformas necesarias para el mercado laboral. Sin ese escenario, de repente ya no sube, pero que vaya a caer notablemente es poco probable”, plantea Herrera.

La economista también considera que, respecto al 2019, la informalidad actual aún está por encima de los niveles prepandemia. A consideración de Jaramillo, la perspectiva es que la tasa de informalidad promedio en 2024 cierre al mismo nivel que en 2023. A lo más, podría caer un punto porcentual a 70%.

“Será un año de recuperación económica, probablemente se sienta en la inversión privada y en la pública ya se ve. El aumento en gobiernos subnacionales ha sido fuerte en enero. Pero no veo una reducción grande de la informalidad, aunque creo que la tasa se mantendrá estable”, explica el investigador de GRADE.

A pesar de ello, el experto destaca que gran parte de las razones por las que la informalidad cayó en 2023 tiene relación directa con el desempeño que tuvo en zonas rurales. Según el EPEN, al cierre del año pasado, la tasa de empleo informal cayó 1.3% en zonas rurales, respecto al 2022. En zonas urbanas, el descenso fue de 3%.

“Es una buena noticia e interesante de analizar: cayó el empleo en zonas rurales y también la actividad general. Así se reduce una fuente segura de empleo informal. Hasta el 2022 el crecimiento grueso del empleo era en empresas pequeñas. Al 2023, esa es una gran diferencia”, refiere.

