La Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó sobre el cronograma de pagos correspondiente al mes de mayo para los pensionistas de los distintos regímenes administrados, incluyendo los que se encuentran bajo el paraguas de los decretos ley 19990, 18846 y 20530, además de quienes están bajo el ámbito de las leyes especiales como la 30003 y 26790.

En el caso del Decreto Ley 19990 el pago mediante abono en cuenta bancaria se realizará de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno.

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Compartimos el cronograma de pago de pensiones correspondiente a mayo de 2026.#CronogramaDePago pic.twitter.com/sgmFewbHpU — ONP Oficial (@onp_oficial) May 1, 2026

Los pensionistas con apellidos cuyas iniciales van de la A a la C cobrarán el 8 de mayo; de la D a la L el 11 de mayo, de la M a la Q el 12 de mayo y de la R a la Z el 13 de mayo.

Asimismo, los beneficiarios de convenios internacionales recibirán su pensión el 15 de mayo. Este grupo incluye también a los pensionistas de la Ley 27803. En tanto, el pago a domicilio se efectuará entre el 14 y el 23 de mayo.

Para los pensionistas del Decreto Ley 18846, así como los del Decreto Ley 20530 y las pensiones por encargo, el abono en cuenta bancaria está programado para el 14 de mayo. En estos casos, el pago a domicilio se realizará del 18 al 23 de mayo.

De igual forma, los beneficiarios de la Ley 30003, correspondiente a pensionistas del sector pesquero, recibirán su abono en cuenta el 14 de mayo, mientras que el pago domiciliario será entre el 18 y el 23 de mayo.

Finalmente, los pensionistas de la Ley 26790, que comprende el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, cobrarán también el 14 de mayo en cuenta bancaria, con modalidad domiciliaria en las mismas fechas posteriores.

La ONP recordó a los beneficiarios verificar sus canales de pago para evitar inconvenientes.