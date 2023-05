Gestión tuvo acceso al proyecto de pensión universal mínima que el Ministerio de Trabajo (MTPE) envió a esa comisión para que la evalúe.

El proyecto propone, como ya había adelantado el MEF, que toda persona mayor de 65 años tenga derecho a una pensión mínima, inclusive si no llegó a abonar el monto requerido para acceder a este derecho.

Asimismo, establece una fórmula para el pago de aportaciones por parte de los trabajadores independientes.

Aportes de los independientes

La propuesta establece que el aporte del trabajador independiente equivaldrá al 6% de sus ingresos declarados si estos son menores a una 1 UIT (S/4,950). Sin embargo, la base del cálculo no puede ser menor que la remuneración mínima (el trabajador que gane menos de ese monto aportará el 6% de S/ 1,025).

Si los ingresos del independiente sobrepasan los S/4,950, deberá aportar el 13% de los mismos, al igual que se hace ahora en la ONP.

El proyecto busca englobar a los sectores públicos y privados, por lo que también contempla el trabajo prestado por locadores en favor del Estado.

En ese sentido, también se plantea que toda persona que preste servicios al Estado como locador, consultor u otra modalidad similar, deberá realizar aportes mensuales con las mismas tasas anteriormente mencionadas.

Adicionalmente, las empresas que realicen servicios para el Estado deberán realizar las retenciones correspondientes.

Microempresas

La propuesta establece algo similar para los conductores y trabajadores de las microempresas. Al respecto, propone que se les aplique una tasa de aporte gradual hasta un máximo del 6%. El proyecto no incluye esta tasa gradual. Esta sería determinada por el MEF en una fecha futura.

Pese a que la propuesta no establece cómo se recaudarán estos fondos, se indica que quien deberá hacerlo será la Sunat, por lo que es probable que opere de igual manera que el pago de tributos por parte de los trabajadores independientes ya aplicable hoy en día.

Viceministerio de protección social

La propuesta fue elaborada por la anterior gestión del MTPE, bajo el entonces ministro Luis Adrianzen. Sin embargo, el actual ministro, Fernando Varela, realizó unos cuantos cambios respecto de lo que finalmente fue enviado a la comisión multisectorial del MEF.

“Algo que me preocupó de la propuesta anterior fue que hablaba sobre la creación de un viceministerio de protección social. Cuando lo vi dije: no, no podemos seguir haciendo crecer el aparato. Hay que más bien abreviarlo, reducirlo y hacerlo eficiente”, recalcó Varela.

El Ministro Contreras señaló el sábado que se busca que el proyecto que finalmente se apruebe reduzca las comisiones que cobran las AFP para el manejo de las pensiones.

Gestión intentó comunicarse con el Ministerio de Economía para mayores detalles al respecto pero, al momento del cierre de edición, no proporcionó respuesta.