¿Qué tema normativo está en la agenda inmediata del ministerio?

El empleo de los jóvenes es un tema muy importante que vamos a revisar, que parte por conversar mucho con el Congreso, porque recuerden que hay una ley de modalidades formativas laborales. Y es un tema muy transversal que va a involucrar en nosotros varios, al menos, proyectos para que sean evaluados.

Por ejemplo, ¿qué se consideraría?

Tendrías que hacer propuestas trasversales para mejorar la educación. Muchas veces los jóvenes salen de los institutos públicos con poca preparación y esto ha hecho que los índices de desempleo juvenil se eleven. También se tendría que ver dar incentivos para la contratación de jóvenes y hacer cambios a la ley de modalidades formativas para que sea más efectiva.

¿Se planea un nuevo subsidio parcial a la planilla para incentivar la contratación de jóvenes?

Ya hay dos sectores que están trabajando el tema de subsidios parciales para preservar el empleo formal. Uno de ellos viene del Mincetur para incentivar el empleo formal en el sector turismo, que se ha visto afectado.

Hay otro subsidio relacionado con los desastres naturales. Así que sí hay propuestas para, de alguna manera, proteger, con algún tipo de bonificación, el empleo formal.

¿Y no se considera algo para los jóvenes?

Estamos trabajando, esas dos propuestas. Acá lo que tenemos que hacer es priorizar. Estos dos casos son más “fáciles”, entre comillas porque hablamos del empleo formal. El fortalecimiento del empleo juvenil y modificar las modalidades formativas es un tema con el cual, digamos, estamos ordenándonos.

En cuanto a simplicidad normativa, ¿qué pasó con el Código de Trabajo?

El proyecto del código de trabajo propuesto por una antigua ministra, más que unificar la legislación, buscaba introducir conceptos que no están regulados. Es decir, no solamente codificaba sino modificaba sustancialmente la legislación. Yo pienso que un Código de Trabajo aún es necesario, no está en agenda, pero podríamos evaluarlo. Nuestro código de trabajo, sin embargo, debe ser todas las normas laborales trasladadas a un código de trabajo como están, sin contrabando.

Gobierno buscará diálogo para dar solución a la tercerización

¿Cuál será la posición de su gestión respecto a los decretos supremos que restringieron la tercerización y aquel que fortaleció a los sindicatos? ¿Los seguirán defendiendo?

Primero, hablemos de mi posición. Apenas se aprobó la norma que restringió la tercerización yo fui uno de los más críticos. Una de las críticas más importantes, creo, es el aspecto formal. Es una norma que no nació del dialogo social. ¿Esto significa que ahora que tengo el cargo de ministro renuncio a lo que pensaba? No.

¿Entonces se hará algo al respecto?

No se debe hacer lo que hizo la gestión anterior. Es decir, imponer una derogación. Cualquier solución debe llegar desde el dialogo social. Ahora existen varios procedimientos contra la norma, uno de barreras burocráticas ante el Indecopi que ya fue apelado por el Ministerio y otros ante el Poder Judicial mediante una acción popular. Hay que aprovechar para sentarnos y dialogar.

¿El Ministerio ya apeló la decisión del Indecopi, entonces?

Por supuesto, ya hay una apelación en marcha. Se tiene que apelar, es un deber. La Procuradora tiene la misión de defender los intereses del Ministerio, y es por eso que ella tiene que hacer apelaciones, contestar y tener su equipo de trabajo.

¿Cuál es el interés del Ministerio?

El Ministerio es el dador de la norma, más allá de quien sea ministro. Mientras que la norma siga vigente, es responsabilidad de la Procuraduría defender los intereses del Ministerio.

¿Y con relación al Decreto que fortalece los sindicatos? ¿Cuál es la posición ahí?

Lo que sucede es que, en el aspecto formal, desde que el decreto está vigente, si hay una impugnación, tiene que estar el área correspondiente, en este caso la Procuraduría, defendiendo. Porque si no lo hace, es responsable la Procuradora, es responsable el Ministro. Hay que sentarnos a conversar y ver que puede modificarse. Busquemos un acuerdo.