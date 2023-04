De acuerdo con los expertos, sin embargo, las empresas actualmente enfrentan 10 principales problemas al tratar de implementar el teletrabajo en sus centros de labores (ver tabla).

Uno de los aspectos más complicados es aquel relativo a la seguridad y salud en el trabajo. La norma indica que los trabajadores que realicen teletrabajo deberán realizar una autoevaluación de su lugar de trabajo y verificar los posibles riesgos que existen en el mismo y que las empresas responderán por cualquier incidente que pueda ocurrir con relación a estos. Sin embargo, no sería tan simple.

Al respecto, César Puntriano, socio del estudio Muñiz, recalca que “si bien se establece la posibilidad de que el trabajador autoevalúe sus condiciones de trabajo en lo que es seguridad y salud, esto no exime de responsabilidad al empleador totalmente. Entonces, tienes a empleadores capacitando a sus trabajadores para que sepan auto evaluar sus condiciones, pero también tienes a muchos que también están haciendo verificaciones, en su mayoría virtual.”.

Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, recalca, sin embargo, que “no hay mucho esfuerzo por parte de la empresa en temas de cursos de capacitación”.

“Si no delimitan bien las cosas, la empleadora será responsable si el trabajador se lesiona en el baño. Se tiene que delimitar la zona de trabajo y los posibles riesgos antes de que el empleador termine respondiendo por algo que no debería”, comenta.

Adicionalmente, Cecilia Guzmán-Barrón, socia del estudio DLA Piper, señala que “existe la preocupación de que, a pesar de la capacitación realizada en favor del trabajador, este no haya querido declarar riesgos que sí existen”.

“Anteriormente, en temas de seguridad y salud en el trabajo, la autoridad inspectora ha operado bajo un marco muy distinto, al punto que hemos entendido que el trabajador debería tener una sombra que le diga todo lo que tiene que hacer en temas de protección. El empleador ya no podrá llegar a esos niveles en el teletrabajo. Esperamos que la autoridad entienda esto y se ajuste a este nuevo marco”, agrega la abogada

Los principales problemas que tienen las empresas con implementar el teletrabajo

¿Cuáles con las complicaciones para controlar la jornada de trabajo?

Según Germán Lora, socio del estudio Damma, otro importante aspecto es la jornada de trabajo.

“¿Lo controlo o no lo controlo? Si lo hago, ¿cómo? ¿Pongo un software en la computadora? Hay mucha subjetividad que complica la labor para los empleadores. Lo mismo aplica con el tema de la desconexión digital, que solo existe para el teletrabajo. Todo esto hace que, de lo que yo he podido ver, muchas empresas quieran no caer en el teletrabajo. Están intentando que la labor desde casa sea una vez a la semana o menos. Algunos empleadores inclusive se están arrepintiendo de apostar por esta modalidad”, explica Lora.

Al respecto, Toyama enfatiza que muchas empresas aún no entienden cuándo empieza a aplicarse la figura del teletrabajo, la cual podría aplicarse para jornadas de un día.

Por su parte, Guzmán-Barrón indica que este problema es aún mayor cuando tratamos con teletrabajadores que laboran desde el extranjero.

“¿Se exigirá a estos trabajadores el mismo horario de teledisponibiliad? ¿Cómo se verificará el cumplimiento del horario de trabajo y del periodo de desconexión digital?”, se pregunta la abogada.

Firma de convenios con cada trabajador

Otro punto complejo es la firma de los convenios con cada trabajador que utilizará la modalidad de trabajo.

Según Toyama “las empresas todavía están preparando modelos de convenios y no muchas han firmado. No hay una preocupación extrema, que sí debería haber, pues faltan dos semanas para que entre en vigor y aún muchas empresas están en la línea de partida”.

“Tanto la ley como el reglamento exigen suscribir acuerdos que tienen una serie de disposiciones que me parecen excesivas y que lo que hacen es complicar aún más la situación”, agrega Puntriano, quien sostiene que es complicado para un trabajador firmar un documento de más de 10 páginas y con una gran cantidad de contenido.

“El principal freno a esto es que las empresas quieren seguir viendo al teletrabajo como una figura de flexibilidad, y no como una modalidad de trabajo con muchos temas que hacer, con procedimientos”, agrega Lora.

¿Qué problemas pueden surgir cuando se hace teletrabajo en el extranjero?

Guzmán-Barrón añade que existen un número de problemas que aparecen cuando un trabajador decide laborar desde el extranjero.

“El trabajador requiere ir al médico, la EPS cubre la atención internacional, salvo cosas excepcionales. ¿Quién se hace cargo de su atención médica? Además, ¿Qué sucede cuando el trabajador llega con una receta médica en otro idioma y sin apostilla? Es toda una complicación, lo mismo para subsidios médicos”, recalca la abogada.

Advierte también que podría haber problemas de tributación si el país donde decide teletrabajar el trabajador no tiene convenio contra la doble imposición, lo que podría tener consecuencias importantes en la empresa.