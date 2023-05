¿Cómo ha encontrado el sector y qué planes tiene con relación a la situación actual?

En reuniones hemos visto que deben haber tres ejes en esta gestión: la informalidad laboral; estamos en un 76%, que es realmente una cifra escondida, más cerca al 80%. Eso es más que preocupante, es endémico. Si estamos en esta circunstancia va a llegar a un riesgo de que esto se normalice más de lo que está. El segundo y tercer eje, aplicables cuando ya tengamos un fortalecimiento de la formalización, son la protección social y el empleo decente.

Anteriormente se indicó que se quería reducir la informalidad a un 70%. ¿Lo ve viable o hasta qué porcentaje quisiera reducir la informalidad?

Lo primero es que se tiene que fortalecer la Sunafil. Hoy existen cerca de 850 inspectores para todo el país. Eso no es suficiente. Ahora, lo que se tiene que hacer es una política de fortalecimiento de la Sunafil progresiva; que paulatinamente vaya teniendo más inspectores. Eso es lo primero. Pero no solo es eso, también se tiene que poner una ruta, se tiene que poner un norte. Un porcentaje muy importante de la hoja de ruta debe enfocarse en fiscalizar a los informales. De repente un 70%, un 80 % de las acciones pendientes podrían estar destinadas a ubicar el mercado informal.

Entonces, ¿usted ve posible reducir la informalidad a 70%?

Yo no puedo hablar de cifras ni comprometerme con las mismas, pero lo que puedo decir es que hay que hacer un programa serio, aceptado, y que se entienda que no se puede hacer nada sin inspectores. No podemos tener 850 inspectores para todo el país. Yo creo que con 2,000 o 3,000 inspectores las cifras variarían. Eso involucra un gasto, eso implica el compromiso de varios sectores. Y a ello voy a ir. Tengo preparado un plan serio y usar técnicas hasta pedagógicas porque la gente tiene que entender el costo de la informalidad.

¿A quiénes debe llegar este mensaje que acaba de mencionar?

A las empresas y a los sindicatos. Los sindicatos tienen que hacer suyo el tema de la formalización. ¿Has visto a los sindicatos últimamente hablar sobre informalidad? ¿Les preocupa? No, pero no podemos pensar en nuestro sector y en nuestros sindicalizados solamente. Los sindicatos tendrían que ver el proceso de sindicalización, que implica tener más trabajadores formales.

¿Está diciendo que es responsabilidad de los sindicatos combatir la informalidad?

No, no es responsabilidad de nadie. Acá hay que conversar y hacer entender. Hay que buscar cambiar. Imagínense un mercado con un 50 % de informalidad. La cosa cambia, ¿no?

El público tiene que entender que la informalidad no solamente te quita dinero, salud o jubilación, sino que también afecta los proyectos de la siguiente generación. Porque si yo, por ejemplo, trabajo durante toda mi vida y no tengo una relación formal y llego a mi edad de jubilación y no tengo las fuerzas para seguir trabajando, mis hijos van a velar por mí pero les estoy frustrando su proyecto de vida. Este es un mensaje potente. Eso también significa la informalidad laboral. Hay que luchar contra eso.

¿Se ha pensado en crear algún incentivo positivo para que las empresas formalicen a sus trabajadores?

Ya ha habido dos normas de formalización laboral. Sin embargo, puede haber otras. Ya en el Gabinete escuchamos al ministro de Economía, quien viene preparando una nueva norma, y le pedimos participar en la preparación.

¿Qué podría contener esta norma?

Podríamos evaluar algunos puntos importantes. Algunos en la Academia dicen que en aspecto tributario, por ejemplo, otros dicen en el aspecto del trámite, la tecnología; para hacer una empresa nos absorbe los trámites. Entonces, de repente, se trata de buscar algo mucho más moderno. El tema no solamente tiene que ver con dar beneficios a la gente, sino con la simplicidad normativa.

Ministerio podría evaluar un proyecto de Código de Trabajo

Hablando de la simplicidad normativa, ¿qué pasó con el Código de Trabajo?

El proyecto del código de trabajo propuesto por una antigua ministra, más que unificar la legislación, buscaba introducir conceptos que no están regulados. Es decir, no solamente codificaba sino modificaba sustancialmente la legislación. Yo pienso que un Código de Trabajo aún es necesario, no está en agenda, pero podríamos evaluarlo. Nuestro código de trabajo, sin embargo, debe ser todas las normas laborales trasladadas a un código de trabajo como están, sin contrabando.

Se alistan subsidios para la contratación formal de jóvenes

¿Qué otro tema normativo está en agenda inmediata del ministerio?

El empleo de los jóvenes es un tema muy importante que vamos a revisar, que parte por conversar mucho con el Congreso, porque recuerden que hay una ley de modalidades formativas laborales. Y es un tema muy transversal que va a involucrar en nosotros varios, al menos, proyectos para que sean evaluados.

Por ejemplo, ¿qué se consideraría?

Tendrías que hacer propuestas trasversales para mejorar la educación. Muchas veces los jóvenes salen de los institutos públicos con poca preparación y esto ha hecho que los índices de desempleo juvenil se eleven. También se tendría que ver dar incentivos para la contratación de jóvenes y hacer cambios a la ley de modalidades formativas para que sea más efectiva.

¿Se planea un nuevo subsidio parcial a la planilla para incentivar la contratación de jóvenes?

Ya hay dos sectores que están trabajando el tema de subsidios parciales para preservar el empleo formal. Uno de ellos viene del Mincetur para incentivar el empleo formal en el sector turismo, que se ha visto afectado.

Hay otro subsidio relacionado con los desastres naturales. Así que sí hay propuestas para, de alguna manera, proteger, con algún tipo de bonificación, el empleo formal.

¿Y no se considera algo para los jóvenes?

Estamos trabajando, esas dos propuestas. Acá lo que tenemos que hacer es priorizar. Estos dos casos son más “fáciles”, entre comillas porque hablamos del empleo formal. El fortalecimiento del empleo juvenil y modificar las modalidades formativas es un tema con el cual, digamos, estamos ordenándonos.

Gobierno buscará diálogo para dar solución a la tercerización

¿Cuál será la posición de su gestión respecto a los decretos supremos que restringieron la tercerización y aquel que fortaleció a los sindicatos? ¿Los seguirán defendiendo?

Primero, hablemos de mi posición. Apenas se aprobó la norma que restringió la tercerización yo fui uno de los más críticos. Una de las críticas más importantes, creo, es el aspecto formal. Es una norma que no nació del dialogo social. ¿Esto significa que ahora que tengo el cargo de ministro renuncio a lo que pensaba? No.

¿Entonces se hará algo al respecto?

No se debe hacer lo que hizo la gestión anterior. Es decir, imponer una derogación. Cualquier solución debe llegar desde el dialogo social. Ahora existen varios procedimientos contra la norma, uno de barreras burocráticas ante el Indecopi que ya fue apelado por el Ministerio y otros ante el Poder Judicial mediante una acción popular. Hay que aprovechar para sentarnos y dialogar.

¿El Ministerio ya apeló la decisión del Indecopi, entonces?

Por supuesto, ya hay una apelación en marcha. Se tiene que apelar, es un deber. La Procuradora tiene la misión de defender los intereses del Ministerio, y es por eso que ella tiene que hacer apelaciones, contestar y tener su equipo de trabajo.

¿Cuál es el interés del Ministerio?

El Ministerio es el dador de la norma, más allá de quien sea ministro. Mientras que la norma siga vigente, es responsabilidad de la Procuraduría defender los intereses del Ministerio.

Ministro de Trabajo se reunirá con sindicatos y gremios para reactivar CNT

Hablando de eso, actualmente el dialogo está algo “roto”, por así decirlo, con un Consejo Nacional del Trabajo (CNT) que no está operando. ¿Ya se ha empezado a dialogar con los sindicatos o los gremios?

Uno de los principales objetivos de agenda del ministerio es propiciar el diálogo. Ya hemos tenido la oportunidad de comunicarnos telefónicamente con la CGTP y nos vamos a reunir el próximo jueves. Queremos lo mismo con la CATP y luego con los gremios sindicales. En estas primeras conversaciones los invitaremos al CNT. Ahora, ¿el diálogo social te asegura un resultado? No. Pero te da el argumento o te da el contenido para luego tomar una decisión.

¿Y si los sindicatos o los gremios empresariales deciden no acudir al CNT?

La estrategia es reunirnos primero de forma individual. Si los cito hoy al CNT, va a pasar lo mismo que antes (no acudirán las partes). La idea es primero conversar, explicar cuál es el talante de la gestión, bajar un poco la tensión, acercándonos en puntos comunes. Puede pasar que no se reúnan, pero el hecho de que no se reúnan no significa que nos quedaremos inmóviles. Puede pasar también que no se llegue a acuerdos, pero por lo menos ya tendremos el debate acerca de la materia para considerar.

¿Y con relación al Decreto que fortalece los sindicatos? ¿Cuál es la posición ahí?

Lo que sucede es que, en el aspecto formal, desde que el decreto está vigente, si hay una impugnación, tiene que estar el área correspondiente, en este caso la Procuraduría, defendiendo. Porque si no lo hace, es responsable la Procuradora, es responsable el Ministro. Hay que sentarnos a conversar y ver que puede modificarse. Busquemos un acuerdo.

Anteriormente hablamos de trabajar con el Congreso. ¿Ya se ha hablado con la Presidenta de la Comisión de Trabajo?

Todavía. Yo espero conversar con ella. Recuerda que tenemos recién cuatro o cinco días en la gestión. Hemos tenido una conversación con una congresista, vamos a tener con otro, seguramente. La idea es cuajar nuestras propuestas, ordenar la casa un poco, en lo que tenga que hacerse. Y luego también hacer un poco de eso, ¿no? De conversar con el Congreso. Seguramente también me van a invitar a la Comisión de Trabajo. Hay que esperar eso.

¿Existe algún proyecto laboral en el Congreso que le esté generando algo de preocupación?

Todavía no lo he visto, no lo he analizado. Pero he pedido un listado de lo que hay en el Congreso y lo que hay también acá. Todos los proyectos que estén trabajando en esta cartera y todos los que están en el Congreso para evaluarlos, para dar opiniones favorables, para de alguna manera, dar una posición. El Ministerio tiene que ser un actor muy importante.

¿Va a revisar la designación del presidente de EsSalud? ¿Se ha reunido con él para ver cómo se manejará el tema?

No me he reunido con él, pero está programado para la próxima semana. Dicho eso, en gestión pública, todos los puestos están en constante evaluación y todos los funcionarios estamos a disposición, incluso el ministro. Entonces se va a evaluar, se va a conversar.

Se buscará aseguramiento universal de trabajadores

Al principio mencionó que uno de los pilares de su gestión sería el de protección social. ¿Qué se estará haciendo al respecto?

Estamos buscando la consolidación de proyectos que vayan destinados a esto.

Hay una comisión en la que está participando el MEF con otros ministerios, donde ya la semana pasada presentamos la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre una ley de protección social en el sentido del aseguramiento universal de los trabajadores.

¿Qué dice ese proyecto?

Reconoce dos ejes claros: uno, con relación al trabajo formal, pero también la importancia de proteger a los trabajadores que son autónomos. Es un proyecto, digamos, de los tantos que están ahorita en discusión, que es importante entender.

¿Tiene que ver con cuestión de pensiones?

Habla de un aseguramiento universal, que no significa que todos ganen lo mismo, sino que, si tú llegas a cierto punto en términos de aportes, ganas una pensión mínima, pero si tú has aportado más, tienes esa base más algo adicional.

¿Cuál es su opinión con relación a la reducción de la jornada a 40 horas semanales?

Lo que ha sucedido en Chile es un error histórico. Nuestras realidades económicas no están habituadas a ello. El problema es el siguiente. ¿Por qué lo ha hecho? Porque tiene bases, su informalidad es del 20%. Nosotros estamos en el extremo opuesto. Nuestra formalidad es del 20%.

La denuncia por plagio

Recientemente fue acusado de plagio, ¿Qué pruebas fueron las que envió a Panorama refutando la denuncia?

Mi tesis doctoral no contiene plagio. Estoy completamente seguro desde que la hice y ahora último que la he vuelto a revisar. Sobre las pruebas, entregue un cuadro donde detallo las páginas, las leyes, convenios o sentencias citadas, los autores citados y su sustento.

Es importante indicar que, los que hemos sido docentes sabemos que el turnitin tiene filtros, yo al momento de revisar un trabajo de investigación puedo señalar qué filtros tiene y si yo quiero hallar un 50% o 60% de similitud, sacó los filtros para que en el reportaje salga 54% de similitud. Pero yo no he visto en el reportaje cómo se ha incluido mi archivo y cuáles son los filtros que se han puesto.

¿En qué difiere el resultado que usted dice haber obtenido con el mismo software utilizado por el programa periodístico para evaluar su denuncia?

Los filtros que se utilizan en la universidad son filtros parametrados que han arrojado en el 2020 un 20% de similitud. Ese 20% son normas, jurisprudencias, palabras clave. Niego ese 54% que indica el reportaje porque no es lógico, señalan que son cerca de 20 páginas, lo que significaría cerca del 15% de mi trabajo de investigación plagiado, pero luego ponen 54% de similitudes, eso es incongruente.

Lo que yo he visto en Panorama es una página leída y luego no han ido a la cita que continuaba. El sistema APA permite que mientras yo voy preparando mi artículo, mi tesis, automáticamente el sistema va creando mi bibliografía, por lo que yo no intervengo ahí.

¿Mantiene la confianza de la presidenta Dina Boluarte a pesar de la denuncia?

He hablado con el primer ministro el sábado, también con la presidenta Boluarte y me han dicho que demuestre a la prensa que se ha equivocado y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dar a conocer no solamente el cuadro que hemos preparado un poco apurados y que se ha visto en el reportaje. Sino que vamos a acreditar ante la universidad la solidez académica de mi tesis.

En ese sentido, vuelvo a repetirles, yo no he realizado plagio alguno de mi tesis y estoy listo en defenderla en cualquier momento