Uno de los principales objetivos de agenda del ministerio es propiciar el diálogo. Ya hemos tenido la oportunidad de comunicarnos telefónicamente con la CGTP y nos vamos a reunir el próximo jueves. Queremos lo mismo con la CATP y luego con los gremios sindicales. En estas primeras conversaciones los invitaremos al CNT. Ahora, ¿el diálogo social te asegura un resultado? No. Pero te da el argumento o te da el contenido para luego tomar una decisión.

¿Y si los sindicatos o los gremios empresariales deciden no acudir al CNT?

La estrategia es reunirnos primero de forma individual. Si los cito hoy al CNT, va a pasar lo mismo que antes (no acudirán las partes). La idea es primero conversar, explicar cuál es el talante de la gestión, bajar un poco la tensión, acercándonos en puntos comunes. Puede pasar que no se reúnan, pero el hecho de que no se reúnan no significa que nos quedaremos inmóviles. Puede pasar también que no se llegue a acuerdos, pero por lo menos ya tendremos el debate acerca de la materia para considerar.

Anteriormente hablamos de trabajar con el Congreso. ¿Ya se ha hablado con la Presidenta de la Comisión de Trabajo?

Todavía. Yo espero conversar con ella. Recuerda que tenemos recién cuatro o cinco días en la gestión. Hemos tenido una conversación con una congresista, vamos a tener con otro, seguramente. La idea es cuajar nuestras propuestas, ordenar la casa un poco, en lo que tenga que hacerse. Y luego también hacer un poco de eso, de conversar con el Congreso. Seguramente también me van a invitar a la Comisión de Trabajo. Hay que esperar eso.

¿Existe algún proyecto laboral en el Congreso que le esté generando algo de preocupación?

Todavía no lo he visto, no lo he analizado. Pero he pedido un listado de lo que hay en el Congreso y lo que hay también acá. Todos los proyectos que estén trabajando en esta cartera y todos los que están en el Congreso para evaluarlos, para dar opiniones favorables, para de alguna manera, dar una posición. El Ministerio tiene que ser un actor muy importante.

LEA TAMBIÉN: Nuevos beneficios para trabajadores “part-time”: lo que se discute en el Congreso

¿Va a revisar la designación del presidente de EsSalud? ¿Se ha reunido con él para ver cómo se manejará el tema?

No me he reunido con él, pero está programado para la próxima semana. Dicho eso, en gestión pública, todos los puestos están en constante evaluación y todos los funcionarios estamos a disposición, incluso el ministro. Entonces se va a evaluar, se va a conversar.

Se buscará aseguramiento universal de trabajadores

Al principio mencionó que uno de los pilares de su gestión sería el de protección social. ¿Qué se hará al respecto?

Estamos buscando la consolidación de proyectos que vayan destinados a esto.

Hay una comisión en la que está participando el MEF con otros ministerios, donde ya la semana pasada presentamos la propuesta del Ministerio de Trabajo sobre una ley de protección social en el sentido del aseguramiento universal de los trabajadores.

¿Qué dice ese proyecto?

Reconoce dos ejes claros: uno, con relación al trabajo formal, pero también la importancia de proteger a los trabajadores que son autónomos. Es un proyecto, digamos, de los tantos que están ahora en discusión, que es importante entender.

¿Tiene que ver con cuestión de pensiones?

Habla de un aseguramiento universal, que no significa que todos ganen lo mismo, sino que, si tú llegas a cierto punto en términos de aportes, ganas una pensión mínima, pero si tú has aportado más, tienes esa base más algo adicional.

¿Cuál es su opinión con relación a la reducción de la jornada a 40 horas semanales?

Lo que ha sucedido en Chile es un error histórico. Nuestras realidades económicas no están habituadas a ello. El problema es el siguiente. ¿Por qué lo ha hecho? Porque tiene bases, su informalidad es del 20%. Nosotros estamos en el extremo opuesto. Nuestra formalidad es del 20%.

La denuncia por plagio

Recientemente fue acusado de plagio, ¿Qué pruebas fueron las que envió a Panorama refutando la denuncia?

Mi tesis doctoral no contiene plagio. Estoy completamente seguro desde que la hice y ahora último que la he vuelto a revisar. Sobre las pruebas, entregue un cuadro donde detallo las páginas, las leyes, convenios o sentencias citadas, los autores citados y su sustento.

Es importante indicar que, los que hemos sido docentes sabemos que el turnitin tiene filtros, yo al momento de revisar un trabajo de investigación puedo señalar qué filtros tiene y si yo quiero hallar un 50% o 60% de similitud, sacó los filtros para que en el reportaje salga 54% de similitud. Pero yo no he visto en el reportaje cómo se ha incluido mi archivo y cuáles son los filtros que se han puesto.

¿En qué difiere el resultado que usted dice haber obtenido con el mismo software utilizado por el programa periodístico para evaluar su denuncia?

Los filtros que se utilizan en la universidad son filtros parametrados que han arrojado en el 2020 un 20% de similitud. Ese 20% son normas, jurisprudencias, palabras clave. Niego ese 54% que indica el reportaje porque no es lógico, señalan que son cerca de 20 páginas, lo que significaría cerca del 15% de mi trabajo de investigación plagiado, pero luego ponen 54% de similitudes, eso es incongruente.

Lo que yo he visto en Panorama es una página leída y luego no han ido a la cita que continuaba. El sistema APA permite que mientras yo voy preparando mi artículo, mi tesis, automáticamente el sistema va creando mi bibliografía, por lo que yo no intervengo ahí.

¿Mantiene la confianza de la presidenta Dina Boluarte a pesar de la denuncia?

He hablado con el primer ministro el sábado, también con la presidenta Boluarte y me han dicho que demuestre a la prensa que se ha equivocado y eso es lo que vamos a hacer, vamos a dar a conocer no solamente el cuadro que hemos preparado un poco apurados y que se ha visto en el reportaje. Sino que vamos a acreditar ante la universidad la solidez académica de mi tesis.

En ese sentido, vuelvo a repetirles, yo no he realizado plagio alguno de mi tesis y estoy listo en defenderla en cualquier momento.