-Perú tendrá que enfrentarse a un fenómeno de El Niño, probablemente fuerte. ¿Los concesionarios de carreteras están listos para enfrentar a este fenómeno en caso se bloqueen las carreteras por lluvias?

En tiempo de El Niño hacemos exactamente lo que hacemos siempre, que es supervisar el cumplimientos de las obligaciones contractuales. Los concesionarios tienen obligación de siempre mantener las vías despejadas, sea en tiempo de El Niño o no. Aunque, es cierto que en ese tiempo (durante anomalías climáticas) las vías más expuestas han sido: Autopista del Sol, Red Vial N° 04, Red Vial N° 05, IIRSA Norte, Buenos Aires Canchaque, Mocupe Cayalti, Chancay Acos.

Durante la época que no es de El Niño, siempre estamos vigilando que se mantenga los ríos al nivel, que se cumpla todo el plan de drenaje. Si a pesar de todos esos trabajos hay algún tipo de daño a las vías, el concesionario tiene la obligación por el contrato que eso se solucione.

-En caso El Niño impacte, ¿se podría evaluar suspender el cobro de peajes? ¿es una opción?

Esa es una opción porque este tipo de eventos son los que podrían encajar dentro del concepto de fuerza mayor. Por fuerza mayor se suspenden las obligaciones contractuales, entre ellas se puede suspender el peaje. Porque se pone en peligro a la ciudadanía, a la administración de la concesionaria, porque no tiene sentido cobrar el peaje en una situación así. También puede ser que aunque no esté identificada la fuerza mayor, las partes -concesionario y concedente- deciden dar esa suspensión.

-Si se suspende, ¿Ositrán revisa cómo devolver lo no cobrado por el concesionario?

Tenemos que seguir supervisando que siga habiendo flujo vehicular y vamos a identificar cuánto es lo que el concesionario habría dejado de cobrar, porque eso es parte de lo que va a ser la compensación económica.

-El titular del MTC dijo a Gestión (15.11.2023) que se podría conversar con LAP y el concesionario de la línea 2 del metro para una adenda con cada uno que permita que la estación de la línea entre al aeropuerto.

Tenemos mucha preocupación por lo lento que viene ejecutándose la línea 2 y modificar todo lo que se plantea en un ramal va a generar, además de la adenda, mayor lentitud. Eso pasa primero por sincerar los plazos.

-Se le consultó al ministro cuándo plantearían una adenda para sincerar el cronograma. Pero comentó que no estaba previsto porque había muchas interferencias y estaban trabajando estación por estación. ¿Esto se puede hacer?

Como Ositrán requerimos certidumbre sobre la concesión. Decir que no se pueden establecer plazos porque existen interferencias no es razonable en nuestra opinión . Tenemos que juntarnos todas las partes que intervenimos en esta concesión, tanto privadas como públicas e identificar plazos. Que haya un compromiso de aquellos que tienen interferencias para saber en cuánto tiempo la van a poder retirar. Sé que es un trabajo complejo, pero se tiene que establecer un plazo, sin cronograma (para la línea 2 del metro) no vamos a poder avanzar.

-El MTC colocará puentes modulares para entregarlo a tiempo con el nuevo terminal del AIJCH porque el puente Santa Rosa (definitivo) no llegará a la fecha. Con este criterio, el ministro comenta que no habría razón para que LAP diga que incumplieron.

No podemos adelantar ninguna opinión como Ositrán porque vamos a supervisar eso. Lo que nos diga el MTC, nosotros aplicadamente lo vamos a supervisar. Pero en mi opinión, como órgano que está siempre en ejecución de obligaciones, nuestra experiencia es que cada vez que el Estado asume una obligación, no la realiza necesariamente en los tiempos. Mi recomendación incluso sería que esto (el proyecto del puente Santa Rosa) se lo entreguen a LAP.

-¿Cuáles son las adendas prioritarias para el sector transporte?

Son cinco. Incorporación de la clausula anticorrupción; adenda de seguridad vial, en los 16 contratos de concesión que permita la incorporación de los requerimientos normativos del Manual de seguridad vial aprobada por el MTC en el 2018; y adenda de sinceramiento del cronograma de ejecución de obras del proyecto de línea 2 motivada por demora en entrega de terrenos por parte del MTC.

Además, una adenda para corrección y/o complementación de las formulas de medición de niveles de servicios en carreteras, las qctuales dan valores incosistentes o en otros casos no existen umbrales para la supervisión; y adenda para la incorporación de las tres estaciones de la Linea 2 correspondientes a la etapa 1B al tramo priorizado 1A.

-Sobre las cláusulas anticorrupción, Gestión informó hace unos meses que de 32 concesiones de transporte, solo cinco aceptaron las cláusulas. Pero, hablando con Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin), mencionaban que pese a que hay interés de los privados, el modelo propuesto por el Poder Ejecutivo no era el mejor. ¿han conversado con Afin o los privados sobre este tema?

Vamos a volver a retomar el tema porque efectivamente encontramos mucha apertura del lado de los concesionarios, muchas ganas de querer firmar esas cláusulas, porque actualmente casi todas las empresas tienen una política de compliance, una política de integridad. De parte de los privados ha habido gran apertura. ¿Dónde está el problema? Creo que la cláusula que plantea el Estado es demasiado exigente. El Estado tiene una cláusula tipo que ya la planteó y que tiene varios problemas.

-¿Cuáles son esos problemas?

El principal problema es que quiere (con una de las cláusulas) retrotraer al pasado y eso es imposible. Ningún concesionario va a firmar por el pasado sobre todo si son aquellos que han comprado una concesión a otros y no se pueden responsabilizar por quienes les vendieron.

Otro problema es el ámbito de aplicación, la cláusula del Estado quiere responsabilizar a cualquier persona vinculada con cualquier ámbito de corrupción y que sea personal del concesionario. El portero podría generar una responsabilidad por tema de corrupción y eso tampoco es viable. Deben ser los representantes y vinculados a temas de toma de decisiones.

De nada le sirve al Estado una cláusula demasiado exigente si nunca se va a firmar, mejor es bajarle el alcance y tener algo concreto.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.