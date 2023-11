CADE 2023.- La economía peruana 1.29% en septiembre último, es decir, en siete de nueve meses medidos este año el producto bruto interno (PBI) ha caído. Todo ello nos ha llevado a registrar el periodo más prolongado de contracción desde 1990. A esto se suma un pesimismo a corto plazo del sector privado.

Pese a este contexto, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Conteras, pidió a los empresarios reunidos en CADE Ejecutivos 2023 “parar con el pesimismo absurdo”.

“Este evento (CADE 2023) se trata de restituir la confianza. Necesitamos volver a confiar en nosotros. Ya es hora de parar con este pesimismo. Perdón, no quiero ser políticamente incorrecto, (pero hay que parar) con este pesimismo absurdo que está generando retrasos al país . Volvamos a confiar en el Perú, confíen en esta gestión que va a seguir apostando por la inversión privada, por seguir generando mejores condiciones”, subrayó.

Contreras agregó que el plan “Unidos” es una invocación a la unión, pero también a la necesidad de salir de esta suerte de marasmo y avanzar en lo que es importante. “Vamos a ser absoltamente autocríticos, receptivos, pero esta inestabilidad política que ha desencadenado este pesimismo casi estructural tiene que cambiar. Este momento de cara al cierre del 2023 es una enorme oportunidad de construir el país”, apuntó.

Pide compromiso a los privados

En otro momento, Contreras recordó que los planes Con Punche Perú 1 y 2 están en curso y un componente importante se ejecutará este mes y el próximo, así como en el 2024. Agregó que el plan “Unidos” busca complementar el Con Punche, darle un enfoque diferente, y seguir apostando por la inversión privada.

“Ha sido una feliz coincidencia de que después del lanzamiento del plan Unidos, la semana pasada, esta semana sea CADE Ejecutivos. Necesitamos un shock de confianza, necesitamos trabajar más en las coincidencias que en las diferencias. Así como necesitamos un Poder Ejecutivo valiente, firme, que avance en la reforma, necesitamos un empresariado valiente, firme, como dice el CADE, ‘que vuelva a creer en el Perú'. La apuesta de esta gestión es por generar las mejores condiciones para que la inversión privada avance”, remarcó.

Contreras afirmó que el Perú necesita una serie de reformas que están dispuestos, como Gobierno, a hacer pero necesitan -subrayó- también trabajar sobre la base de consensos. De hecho, comentó que es necesario para los siguientes años un consenso político que permita dar estabilidad y avanzar “en estas reformas que permitan impulsar el crecimiento potencial”.

“La inestabilidad política le ha generado un costo grade al país. Son prácticamente seis años en donde hemos tenido en la práctica una serie de gobiernos de transición y no se han podido implementar reformas importantes. Estamos apostando por ello, ya hemos enviado una propuesta de reforma del sistema de pensiones, estamos por enviar una propuesta de reforma de los regímenes tributarios para las empresas más pequeñas y queremos seguir avanzando, ayudando a construir un país, pero no es posible avanzar si no hay compromiso del sector privado ”, puntualizó.

Fenómeno de El Niño

Sobre el próximo impacto del fenómeno de El Niño, el ministro Contreras señaló que están trabajando mucho en la preparación, acumulación de activos, haciendo obras, pero también están trabajando en los planes operativos.

“El marco macrofiscal permite que en escanerio de crisis podamos financiar y adoptar medidas adicionales. Algo importante que hicimos es duplicar los fondos del Fondo de Estabilización Fiscal (FEF)”. Agregó que van a crear una mesa ejecutiva temporal para la coordinación con el sector privado frente a El Niño.

SOBRE EL AUTOR Whitney Miñán Editora de Economía y Finanzas del diario Gestión. Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Con 9 años de experiencia profesional en el rubro.