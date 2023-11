Sin embargo, para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza, “es un pesimismo justificado porque el Perú recibe medidas tras medidas, pese a ello está en una situación económica muy delicada con tres trimestres en negativo”. ”Las medidas que el Gobierno peruano ha dado parece que no están moviendo mucho la confianza”, comentó a Gestión.

Para el exministro, la confianza no se impone. “Todo es producto de ver resultados, dar señales claras y creo que le ha faltado quizá un poco más de “correa” al ministro. Entiendo la presión que él puede sentir, pero (CADE Ejecutivos) era el foro para dar detalles del plan Unidos: cuándo vamos a ver resultados, cuánto se van a destrabar algunas inversiones puntuales con nombre, apellido y plazos, si tienen planteado llevar reformas estructurales al Congreso. Creo que se perdió la oportunidad, lo noté a la defensiva, pero creo que la confianza no se impone, se gana con credibilidad y eso cambiaría el pesimismo”, precisó.

Castilla subrayó que se necesita no solo “creer para crecer”, como es el logo de CADE, sino que se debe agregar “ver para creer”. “Lamentablemente, los resultados les han sido esquivos a un MEF bastante proactivo (...) Hay una oportunidad, pero eso requiere mucha mayor diligencia y creo que faltaría algunas ganancias y logros que mostrar. Anunciar un proyecto no es un logro, o decir ‘sean confiados, dejen el pesimismo de lado’, no es la forma de avanzar” .

Plan Unidos

El ministro Contreras ha reiterado que el plan “Unidos” es su “bala de plata”, lo que llevó a decir al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Jesús Salazar Nishi, que siendo ese el caso y considerando la recesión en el país, ese plan podría ser una última oportunidad para revertir la tendencia negativa.

“ Me preocupa que (el ministro) esté quemando las últimas balas, ‘las balas de plata’. Esas se utilizan al final. De hecho le preguntaron cuál era su plan de contingencia, su plan B, pero venimos con dos Con Punche, leyes que ha ido legislando el Poder Ejecutivo tras ganar facultades, créditos sulementarios y no es que esto haya sido muy efectivo. Entiendo que todo está en ejecución, pero creo que esto no se va a ver de la noche a la mañana”, mencionó durante una entrevista en CADE 2023.

Para Castilla si hubiera un sentido de urgencia, el Poder Ejecutivo tendría todas las normas listas, hubiera presentado los proyectos de ley al Congreso. “Esa celeridad influye sobre el ánimo de los agentes económicos. Parece que todo va de manera reactiva y episódica, pero nosotros necesitamos es un ‘electroshock’ que cambie el sentimiento de muchos de los (empresarios) que están acá”, apuntó.

Hay que recordar que como parte de su plan Unidos, el MEF anunció que daría 13 medidas de gestión y normativas para impulsar el sector minero. Sin embargo, no detalló de que se tratarían dichas acciones. Es más, comentó que se publicarían en los siguientes días.

La “recuperación” en el verano

En el primer día de CADE Ejecutivos 2023, el primer ministro Alberto Otárola, señaló que la economía se recuperaría en el primer trimestre del 2024. Esto fue secundado por el ministro Contreras, quien mencionó en entrevista con Gestión que prevé que el PBI crecerá el primer trimestre del 2024, a pesar de El Niño.

“Parte de la recuperación del último trimestre del 2023 y del primer trimestre del 2024, va a ser un factor estadístico ciertamente. La pesca ha vuelto a producir, es positivo, pero todavía tenemos riesgos grandes. Los centrales son: El Niño; y el mundo todavía está muy incierto con conflictos bélicos que pueden influir en precios de materias primas, las tasas de interés elevadas, nerviosismo y fuga de capitales. Además, el ministro, presume un nivel de efectividad que no hemos visto”, señaló.

En línea con lo que dijo el presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, el exministro cree que es necesario hacer reformas. Consideró que se deberían hacer mejoras al proyecto de reforma de pensiones planteada por el Gobierno y cree que la propuesta de simplificación de regímenes tributarios debería presentarse con celeridad.

