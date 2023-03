Se trata de tres proyectos brownfield orientados a la búsqueda de más reserva de oro: La Zanja (US$ 114 millones) representando el 92.4% del presupuesto para actividades de exploración de este departamento, seguido de Colorado (US$ 6 millones) y Algamarca (US$ 4 millones) con participaciones de 4.5% y 3.1%, respectivamente.

Durante el evento Rumbo a Perumin Macrorregión Norte, el viceministro de Minas, Jaime Chávez Riva, precisó que La Zanja ejecutó 636 plataformas de perforación y posee estudio de impacto ambiental semidetallado; Colorado, 461 plataformas de perforación y estudio de impacto ambiental semidetallado; y Algamarca, 20 plataformas y ficha técnica ambiental.

Según Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú ( IIMP), estos tres proyectos son para reemplazar las reservas de las minas ya en operación.

“Los proyectos de exploración tienen diferentes calificaciones y lo que muestran en la tabla no son nuevos, sino los que se están dando en las minas para suplir las reservas ya extraídas y no significa que va a aumentar la producción”, dijo.

Refirió que La Zanja registra instrumento de gestión ambiental en proceso de evaluación a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros, mientras que Colorado muestra instrumento de gestión ambiental aprobado.

En tanto, Algamarca tiene una consulta previa preliminar concluida.

“Estos proyectos todavía no tienen permiso (ambiental) y para que lo obtengan demorará un par de años. Teóricamente en minas existentes debe ser más rápido, pero no ocurre así. Nadie sabe si este año será parte del gasto de inversión”, comentó.

En ese sentido, Cardozo indicó que, muchas veces, el Minem para presentar una buena imagen “mezcla las cosas” y, por ahora, no se sabe cuánto se va a ejecutar realmente.

“Cuando uno lo pone en la cartera de proyectos de exploración está mal, porque lo deben colocar en una cartera de programa de exploración en espera de obtener los permiso y no como si fuera que se va a invertir en el año”, manifestó

Con respecto a la producción de oro que en el 2022 llegó a 96,733.064 gramos finos, lo que representó una disminución de 0.8% respecto al 2021, el director del IIMP sostuvo que este 2023 será muy parecido al año anterior.

“Nosotros estamos declinando en la producción de oro todos los años. Se debe a falta de inversión en exploración y proyectos nuevos. No se han encontrado yacimientos grandes. Ahora el principal productor de oro en el país es Poderosa”, precisó.

Detalló también que hay otros proyectos de oro que no han salido, como Conga, que podría aumentar la producción aurífera.

Además, el ejecutivo manifestó que otra traba para la producción es la minería informal e ilegal.

