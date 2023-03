Para este año, Ejecutivo señaló que darán el inicio de construcción de Magistral (Áncash), Corani (Puno), Romina (Huaral, Lima) y Reposición Antamina (Áncash), los dos últimos se incorporan por primera vez a la cartera, con una inversión conjunta de US$ 2,947 millones.

En tanto, para el 2024, comenzarán con el desarrollo de Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones) en Cajamarca y Zafranal (US$ 1,473 millones) en Arequipa, con una inversión conjunta de US$ 3,973 millones.

De acuerdo a Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, el gobierno primero debe preocuparse por tener al personal idóneo para que los permisos de los proyectos avancen.

“Ya antes habían anunciado otros proyectos y al final nada. Incluso el ministro de Economía, Alex Contreras, ha dicho que harán un shock para eliminar la permisología, pero más que eso es acelerar la gestión de esos permisos mediante los servidores públicos eficientes, así se podría decir este año sale tal proyecto, porque decir este y el otro año salen seis proyectos es un mensaje bonito, sin embargo, en la práctica no se va a dar”, sostuvo en Gestión.pe.

Añadió que el gobierno está intentando nuevamente atraer la confianza. Muestra de ello es que fueron a Toronto (Canadá) para mostrar al Perú como atractivo de inversiones.

Según Mucho, el proyecto cuprífero Magistral, operado por Nexa Resources, se encuentra en etapa de exploración hace más de 10 años, con una inversión de casi US$ 500 millones.

Detalló que se tiene previsto que Magistral empiece a operar en 2026 con una producción de 55,000 toneladas de cobre, 5,000 toneladas de molibdeno y 1,000 onzas de plata al año.

“Lo que quiere hacer ahorita Nexa es ampliar Cerro Lindo (Ica) porque hay nuevos hallazgos de nuevos depósitos”, acotó.

Con respecto a Corani, el exviceministro de Minas señaló que ya tiene financiamiento listo y tendría un volumen anual de plata de 8 millones de onzas. “Corani tenía todo avanzado, pero ahora no creo que sea tan rápido recuperar la confianza de los inversionistas”, aseguró.

En tanto, el Mucho mencionó que el proyecto Reposición Antamina, de US$ 1,604 millones, apunta a mantener la capacidad productiva a través de nuevas zonas de explotación. “Ya empezó con los estudios, pero va a tomar su tiempo”, apuntó.

El proyecto de US$150 millones Romina, desarrollado por Minera Chungar al norte de Lima, es un yacimiento de zinc en etapa de factibilidad que comenzará su construcción este año y su operación, en 2025. Está pendiente la aprobación del estudio de impacto ambiental.

Por su parte, Ricardo Carrión, gerente de Mercado de Capitales de Kallpa SAB, indicó que el anuncio del Ejecutivo es solo el inicio de la construcción. “No necesariamente será el despliegue total de las inversiones, que son casi US$ 7,000 millones, para poner en marcha esos proyectos”, dijo.

Explicó que uno de los proyectos más relevantes es el de Yanacocha Sulfuros (de cobre y oro), que inicialmente iba a empezar este año, pero ahora será en el 2024 con inversión de US$ 2,500 millones.

“Newmont todavía no hay una decisión final, hay que tener una mayor claridad de este proyecto. Hemos visto varias postergaciones. No lo podemos tener como un elemento certero porque dependerá de la dinámica política-social”, replicó.

Sobre Zafranal, Carrión manifestó que es un proyecto de cobre, con una inversión de más de US$ 1,400 millones, con una ruta más llevadera

“Uno de los principales retos que ha tenido está ligado al recurso hídrico. Finalmente han llegado a un acuerdo para que el proyecto se desarrolle. Tiene beneficio porque está en la costa, cerca a la infraestructura vial”, expresó.

Agregó que otros proyectos que se deben impulsar son: Los Chancas de Southern Copper y Trapiche de Buenaventura.

Precisó que en el 2022 se cerró con la operación de Quellaveco y por primera vez hay una continuidad de inversión minera si es que salen adelante los proyectos mencionados.

“El gobierno debe tener una política clara para sacar adelante estos proyectos porque sino vamos a poner en riesgo esa continuidad”, anotó.

Inversionistas

El ejecutivo de Kallpa afirmó que el inversionista tiene una mirada al ambiente político-social y que Perú aún es atractivo por su potencial geológico.

“Hay que ser consciente que no hay tantos proyectos a nivel mundial. Perú se mantiene en una jurisdicción aceptable para los inversionistas a pesar de los problemas, porque tenemos un potencial geológico. Todavía estamos en una zona donde podemos ser catalogados como un país que se puede invertir, aunque ya nos miran con mucha cautela y eso significa retrasar un poco las decisiones”, subrayó.

