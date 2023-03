El estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú, Macrorregión Norte - Perspectiva histórica y visión hacia el futuro” señala que las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca, pertenecientes a esta zona, concentran el 44% de la cartera de inversión minera del Perú.

Esta consta de 11 proyectos pendientes de ejecución valorizados en más de US$ 23,000 millones.

Dicho estudio fue desarrollado por el Centro para la Competitividad y el Desarrollo (CCD) en alianza con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) y fue presentado en el marco del evento Rumbo a Perumin Macrorregión Norte, que comprende las regiones Tumbes, Cajamarca, Piura, La Libertad y Lambayeque.

De las regiones comprendidas, Cajamarca es la que concentra la mayor oportunidad de inversión sectorial, con proyectos valorizados en un total de US$ 18,494 millones. De ellos, destacan La Granja (US$ 5,000 millones), Conga (US$ 4,800 millones), El Galeno (US$ 3,500 millones), Yanacocha Sulfuros (US$ 2,500 millones), Michiquillay (US$ 2,500 millones) y reposición Tantahuatay (US$ 194 millones).

A ella le siguen las regiones de Piura donde se encuentran Río Blanco (US$ 2,500 millones) y Ampliación Bayóvar (US$ 450 millones). Además, La Libertad posee los proyectos La Arena II (US$ 1,364) y Ampliación Santa Marta (US$ 121 millones), mientras que Lambayeque ostenta a Cañariaco (US$ 1,043)

Generación de empleo

El estudio también señala que actualmente son 645,000 personas en la Macrorregión Norte que se benefician de la minería a través de la generación de empleo. Ello a través de 161,000 puestos de trabajo directos e indirectos, sumando a sus familiares directos.

Desde esa perspectiva, el impacto de la industria es mayor en Cajamarca, con 124,000 puestos de trabajo directos e indirectos, impactando a 372,000 personas. “Ello representa el 34% de la población a nivel regional”, precisó el Ing. Rudy Laguna, director del CCD.

En ese sentido, se destacó también que el sector minería tiene una participación directa del 11% en el PBI de las regiones mencionadas. Además, se mencionó que los recursos acumulados generados por la minería (Canon Minero, Regalías Mineras y Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo) en el período 2000 - 2022 ascienden a S/ 13,300 millones.

“Los recursos acumulados gracias a la industria minera, equivalen a la construcción de 95 hospitales, 11 modernizaciones de puertos y 205 Colegios de Alto Rendimiento (COARs)”, añadió Laguna.

