El reporte de inflación del Banco Central de Reserva (BCR) -presentado el último viernes- proyecta que la inversión minera caerá en 16.7% este año; mientras que la inversión no minera crecerá apenas 1.5%. Ambos resultados traen como proyección que la inversión privada caiga en 0.5% este año.

Para el 2024, en cambio, se espera que la inversión minera continúe mostrando cifras negativas y retroceda en 8.6%. En tanto que se proyecta una mejora en la inversión no minera de 2.8%. Con la cual se espera, para el siguiente año, que la inversión privada crezca solo 1.8%

¿A qué se debe las proyecciones negativas para la inversión minera esperadas este año?

El reporte explica que, en este sector, las inversiones en 2022 totalizaron US$ 5,364 millones, principalmente de las empresas Anglo American Quellaveco (US$ 1,067 millones), Antamina (US$ 459 millones) y Yanacocha (US$ 422 millones).

La proyección para el periodo 2023-2024 considera la culminación de la construcción de los proyectos Quellaveco (US$ 5,5 mil millones de inversión total) en 2023.

LEA TAMBIÉN BCR ahora espera caída de inversión privada en el 2023

Además, del inicio de la fase de construcción de San Gabriel (US$ 0,4 mil millones) en 2023. Para 2024, se considera el comienzo de la fase de construcción del proyecto Reposición Antamina (US$ 1,6 mil millones).

Inversión no minera

Respecto a la inversión no minera el reporte indica que continúa el avance en la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. La segunda pista de aterrizaje y la nueva torre de control entrarían en operación el presente año.

Por su parte, la construcción del nuevo terminal de pasajeros se encuentra en su etapa inicial, con plazo de entrega para 2025.

En cuanto a la modernización del Muelle Norte del Callao, a enero de 2023, registra un avance de 50.4%. En mayo de 2022, el concesionario llegó a un acuerdo con el Gobierno para ampliar la capacidad de movilización de la carga y mejorar el diseño de las siguientes fases, lo cual se espera que aumente el monto de la inversión de US$ 895 millones a US$ 1,095 millones.

Por otro lado, DP World señala que el proyecto Muelle Bicentenario inició las obras de construcción en setiembre de 2021 y a enero de 2023 registra un avance acumulado de 60.1%. La empresa estima que el muelle comenzará a operar a comienzos de 2024.

A lo que se añade que para el período 2023-2024, ProInversión reporta una cartera de US$ 9,1 mil millones en proyectos de inversión por adjudicar según su último reporte de febrero de 2023.