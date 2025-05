La estrategia del Estado para promover la inversión minera resulta ineficaz mientras no se resuelva el problema de formalización minera, reconoció el titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Jorge Montero.

“La promoción de la inversión minera en particular no nos funciona bien si no resolvemos la problemática de la pequeña minería y minería artesanal. Eso está clarísimo”, sostuvo Montero durante su intervención en Council of the Americas.

En este contexto, recordó que la ley 32213, publicada a fines de diciembre de 2024 y amplió el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), le otorga al Minem la facultad de liderar y concluir los procesos de formalización minera, aunque sin asumir funciones de fiscalización.

Este cambio, señaló, ha generado resistencia entre los gobiernos regionales, quienes mantienen sus competencias en fiscalización ambiental, laboral y de seguridad en el trabajo sobre la Minería Artesanal y de Pequeña Escala.

“La ley nos está dando por primera vez la facultad para liderar y concluir un proceso de formalización, pero no la fiscalización y las penalidades que puedan surgir de una fiscalización. Eso se mantiene en los gobiernos regionales”, aclaró.

Ahora, indicó, se debe buscar una ruta de “menor fricción” para evitar la confrontación social.

El objetivo es culminar el proceso de formalización vigente para pasar a un proceso ordinario, donde primero se otorguen permisos y luego se pueden iniciar operaciones.

“Tenemos que buscar una solución que no nos lleve a una crisis social. Tenemos que cerrar un proceso de formalización razonablemente bueno como para poder subir a la formalidad la mayor cantidad de Reinfos vigentes”, añadió.