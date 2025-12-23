Dólar. (Foto: GEC)
El martes 23 de diciembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso. Esto se debe a la publicación de datos económicos en Estados Unidos que aumentaron las expectativas de un posible recorte en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.45% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.370, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.360 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el lunes, aprovechando la debilidad del dólar en los mercados externos, en una semana más corta en la que los inversores cuadran sus posiciones por fin de año y hay menos liquidez.

El dólar, medido por el índice que lo compara frente a una canasta de seis monedas pares, descendía un 0.43%. Los mercados asignan una probabilidad de alrededor del 20% de que la Reserva Federal baje nuevamente las tasas de interés en enero.

