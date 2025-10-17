El viernes 17 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de las expectativas de los inversores de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.385. Cabe mencionar que el jueves cerró la jornada S/ 3.387 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 9.93% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.400, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.387 a la compra y S/ 3.397 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subieron el día anterior, aprovechando la debilidad del dólar, en medio de las expectativas de los inversores de nuevos recortes en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo el jueves que está de acuerdo con otro recorte de tasas en la reunión que se celebrará a fines de este mes, debido a las lecturas mixtas sobre el estado del mercado laboral. El punto fue respaldado por el gobernador Stephen Miran, quien aboga por profundos recortes en el costo del crédito.

Las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo, en tanto, mantienen a raya a los activos de la región.