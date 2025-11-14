Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El viernes 14 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras las alzas previas en la sesión, luego del fin del cierre de Gobierno de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.376.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.29% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

Entrada de capitales extranjeros para comprar bonos en soles presiona el dólar a la baja

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.360 y se vende a S/ 3.385, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.361 a la compra y S/ 3.368 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

La mayoría de las principales monedas de América Latina descendieron el jueves, en un movimiento de ajustes tras las alzas previas en la sesión, luego del fin del cierre de Gobierno de Estados Unidos.

El Gobierno federal de Estados Unidos volverá a la actividad el jueves, después de que el cierre más largo de la historia del país paralizó el tráfico aéreo, cortó la asistencia alimentaria a los estadounidenses de bajos ingresos y dejó a más de 1′000,000 de trabajadores sin cobrar durante más de un mes.

Pero las profundas divisiones políticas que provocaron el cierre de 43 días siguen sin resolverse.

