El miércoles 12 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, en medio de las expectativas de la reapertura de las operaciones del Gobierno de Estados Unidos, que atraviesa el cierre más prolongado de su historia, mientras la bolsa de Brasil se disparaba a máximos históricos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.368. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.366 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.50% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

LEA TAMBIÉN:Entrada de capitales extranjeros para comprar bonos en soles presiona el dólar a la baja

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.355 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.355 a la compra y S/ 3.366 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el día anterior, en medio de las expectativas de la reapertura de las operaciones del Gobierno de Estados Unidos, que atraviesa el cierre más prolongado de su historia, mientras la bolsa de Brasil se disparaba a máximos históricos.

El Senado estadounidense aprobó la noche del lunes una ley que pondría fin al cierre, rompiendo un estancamiento de semanas que ha interrumpido las prestaciones alimentarias para millones de personas, ha dejado a cientos de miles de trabajadores federales sin sueldo y ha paralizado el tráfico aéreo.

“Anoche, el Senado de Estados Unidos aprobó finalmente el paquete de gasto para terminar con el cierre gubernamental. La propuesta fue enviada a la Cámara de Representantes donde, se espera que mañana sea aprobada. El presidente de la Cámara, Mike Johnson, afirmó que la votación se llevará a cabo de manera ágil, resaltando que cuenta con el respaldo de los republicanos conservadores del Freedom Caucus”, dijo Banco Base.