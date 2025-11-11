Dólar hoy en Perú. (Foto: Joel Alonzo | GEC)
Dólar hoy en Perú.
El martes 11 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso,

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.365. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.369 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.380, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.366 a la compra y S/ 3.380 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina subían el día anterior, favorecidas por un descenso del dólar en los mercados externos, debido a las expectativas de un pronto fin del cierre de las operaciones del Gobierno de Estados Unidos.

El Senado estadounidense avanzó el domingo en una moción destinada a reabrir el Gobierno federal y poner fin a una paralización de 40 días que ha dejado sin trabajo a los empleados federales, retrasado las ayudas alimentarias y obstaculizado los viajes aéreos.

En una votación de procedimiento, los senadores aprobaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar el Gobierno federal hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año.

