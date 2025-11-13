El jueves 13 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la expectativa antes de una votación que definiría la reapertura de las operaciones del Gobierno federal de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.360. Cabe mencionar que el miércoles cerró la jornada S/ 3.370 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.40% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.350 y se vende a S/ 3.375, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.362 a la compra y S/ 3.372 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el día anterior, en medio de la expectativa antes de una votación que definiría la reapertura de las operaciones del Gobierno federal de Estados Unidos.

La Cámara de Representantes votará un acuerdo alcanzado el domingo en el Senado sobre financiación para el Gobierno, lo que pondría fin al cierre más largo de una Administración en los registros y podría deshacer las perturbaciones generadas por la falta de fondos.

“Se necesitan 217 votos para aprobarlo. Actualmente hay 219 republicanos en la Cámara de Representantes y el presidente de la Cámara, Mike Johnson, junto con Donald Trump, se muestran optimistas de que la ley se aprobará sin ningún problema, lo que alimenta el optimismo en los mercados, elevando el apetito por riesgo”, dijo Banco Base en un reporte.