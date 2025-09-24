El miércoles 24 de setiembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, en medio de menores expectativas de los inversores sobre una inminente nueva baja de las tasas de interés de Estados Unidos.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.509. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.502 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 7.35% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.490 y se vende a S/ 3.520, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.495 a la compra y S/ 3.509 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían el miércoles, presionadas por un avance global del dólar, en medio de menores expectativas de los inversores sobre una inminente nueva baja de las tasas de interés de Estados Unidos.

El dólar subía el miércoles, recuperándose de su nivel más bajo en casi una semana, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mostró un tono cauto sobre una mayor flexibilización, aunque los mercados siguen descontando dos recortes de tasas de interés más este año.

Powell dijo que la Fed seguirá equilibrando las preocupaciones sobre la debilidad del mercado laboral y las de la inflación, mientras que las autoridades del banco central estadounidense adoptaron posturas a ambos lados de la división de la trayectoria de la política monetaria.