Dólar en Perú. (Foto: GEC)
El martes 23 de setiembre el comenzó el día con un descenso, mientras los mercados e inversores esperan nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria de la entidad.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.496. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.503 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 6.86% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el se compra a S/ 3.485 y se vende a S/ 3.510, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.487 a la compra y S/ 3.494 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina retrocedían el viernes pasado, presionadas por un avance global del dólar, tras la primera baja de tasas de interés del año de la de Estados Unidos, mientras los mercados e inversores esperan nuevas pistas sobre el rumbo de la política monetaria de la entidad.

La Fed recortó el miércoles 25 puntos básicos su tasa de interés de referencia y abrió la puerta a una mayor relajación, pero matizó su mensaje con advertencias sobre una inflación estancada, lo que sembró dudas.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, dijo el viernes que apoyaba la decisión de recortar las tasas un cuarto de punto porcentual, y consideró que serán apropiadas bajas del mismo tamaño en cada una de las dos últimas reuniones del año.

