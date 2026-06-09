Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El martes 9 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras persiste la cautela por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de la economía global.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.08% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.508 y se vende a S/ 3.428, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.340 a la compra y S/ 3.400 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar estadounidense muestra hoy un comportamiento mixto en América Latina. En términos regionales, varias monedas latinoamericanas han resistido la presión del dólar mejor que en años anteriores, aunque persiste la cautela por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos y la evolución de la economía global.

En los mercados bursátiles latinoamericanos, la jornada mantiene un tono moderadamente positivo. Las bolsas de la región continúan beneficiándose del buen desempeño de las materias primas, especialmente los metales industriales y preciosos, lo que favorece a economías exportadoras como Perú y Chile.

Los inversionistas siguen atentos a factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de los precios de las materias primas y las perspectivas de crecimiento global. Estos elementos continuarán marcando la dirección tanto del dólar como de las bolsas latinoamericanas durante las próximas semanas.

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