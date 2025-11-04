Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El martes 4 de noviembre el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, tras la reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.384.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.18% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.366 a la compra y S/ 3.378 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cerraron dispares el día anterior, presionadas por un avance del dólar en los mercados internacionales, ante la reducción de las apuestas a un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en diciembre.

La Fed recortó el miércoles pasado el rango objetivo de la tasa de interés en 25 puntos básicos a un 3.75% - 4%, pero el presidente del organismo, Jerome Powell, dijo en una conferencia de prensa posterior a la decisión que una rebaja en diciembre no estaba asegurada, lo que le ha dado respaldo al dólar en las últimas jornadas.

Responsables monetarios de la Reserva Federal redujeron las expectativas de un nuevo recorte de tasas en diciembre.

