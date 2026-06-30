El martes 30 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución de la economía de Estados Unidos y el panorama político interno del Perú.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.411. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.414 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 1.49% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.334 y se vende a S/ 3.414, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.390 a la compra y S/ 3.420 a la venta.

Dólar. (Foto: Leandro Britto / GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar mantiene una cotización cercana a los S/ 3.41 en el mercado peruano durante la jornada de hoy, mostrando una relativa estabilidad frente a las últimas sesiones. El comportamiento del tipo de cambio responde tanto a factores locales como al fortalecimiento del dólar a nivel internacional, mientras los inversionistas siguen de cerca la evolución de la economía de Estados Unidos y el panorama político interno del Perú.

En el ámbito regional, las bolsas latinoamericanas registran una sesión de desempeño mixto, influenciadas por las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la evolución de los precios de las materias primas y el apetito global por activos de riesgo.

Los mercados continúan reaccionando a las perspectivas económicas internacionales, lo que genera movimientos moderados en las principales plazas bursátiles de la región.