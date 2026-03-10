El martes 10 de marzo, el dólar en Perú comenzó el día sin variación, en un contexto de aversión a los activos de riesgo por el alza de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán que entró en su segunda semana.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.490. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.490 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un incremento acumulado de 3.76% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.470 y se vende a S/ 3.500, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.482 a la compra y S/ 3.493 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Los principales mercados de monedas y acciones de América Latina cayeron el lunes, en un contexto de aversión a los activos de riesgo por el alza de los precios del petróleo a raíz de la guerra en Irán que entró en su segunda semana.

Irán nombró el lunes a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indica que los partidarios de línea dura siguen firmemente al mando del país, lo que parece cerrar cualquier vía para un rápido fin de la guerra en Oriente Medio.

La perspectiva de que la interrupción del suministro energético mundial, ya de por sí una de las más graves de la historia, pueda prolongarse más de lo previsto provocó un alza récord de los precios del petróleo -que alcanzó los US$ 120 por barril antes de retroceder- y una caída en picada de los mercados bursátiles mundiales.