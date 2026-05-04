Dólar. (Foto: Jorge Cerdan/@photo.gec)
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Redacción Gestión
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El lunes 4 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un incremento, aunque con cierto optimismo, impulsado por factores externos como el ingreso de capitales y mejores precios de materias primas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 4.31% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.500 y se vende a S/ 3.525, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.512 a la compra y S/ 3.521 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, el panorama es mixto pero con cierto optimismo. Algunos mercados han mostrado ligeras ganancias recientes, mientras otros presentan correcciones moderadas.

En general, la región sigue apoyada por factores como el buen desempeño de las materias primas y el interés de inversionistas extranjeros, aunque persisten riesgos ligados a la política y al contexto global.

En conjunto, tanto el dólar en Perú como los mercados bursátiles de América Latina reflejan estabilidad con leves movimientos, en un entorno aún influido por factores internacionales.

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