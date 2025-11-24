Dólar hoy en Perú. (Foto: GEC)
El lunes 24 de noviembre, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso,

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.384. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.389 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso,

LEA TAMBIÉN: Precio del dólar y retiros de AFP sostendrían ventas de vehículos en 2026: ¿cuánto crecerá?

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.390, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.384 a la compra y S/ 3.391 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina caían el viernes pasado, tras un sólido informe laboral en Estados Unidos dado a conocer en la víspera que enfrió las expectativas de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal el mes que viene.

El informe de empleo de septiembre, que se publicó con retraso, ofreció una visión mixta del mercado laboral, con un aumento de 119,000 puestos de trabajo en las nóminas no agrícolas, frente a las estimaciones de 50,000, pero la tasa de desempleo alcanzó su nivel más alto en cuatro años.

El próximo informe de empleo no se publicará hasta después de la reunión de diciembre de la Fed, para la que los operadores ven ahora un 33% de probabilidad de una baja de tasas, frente al 44% de la semana pasada.

