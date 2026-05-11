Dólar. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El lunes 11 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de la cautela de los inversionistas a la incertidumbre internacional, especialmente por las tensiones geopolíticas y la expectativa sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 2.17% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.450, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.441 a la compra y S/ 3.450 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra un comportamiento mixto en América Latina, aunque en varios mercados se mantiene relativamente estable frente a las monedas regionales. Los analistas atribuyen la cautela de los inversionistas a la incertidumbre internacional, especialmente por las tensiones geopolíticas y la expectativa sobre las próximas decisiones de tasas de interés en Estados Unidos.

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, la jornada comenzó con movimientos moderados y una tendencia de prudencia entre los inversionistas. Mercados como Brasil, México, Chile y Perú siguen atentos a la evolución del precio de las materias primas y al fortalecimiento o debilidad global del dólar.

En los últimos meses, varias monedas latinoamericanas habían ganado terreno gracias a un dólar más débil y al atractivo de las tasas de interés regionales, aunque persiste la volatilidad por factores externos

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