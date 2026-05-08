Dólar. (Foto: Joel Alonzo/gec)
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Redacción Gestión
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El viernes 8 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, ante el ingreso de divisas por exportaciones mineras y un contexto internacional más favorable para mercados emergentes.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 2.85% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.440 y se vende a S/ 3.465, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.456 a la compra y S/ 3.461 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El sol peruano continúa mostrando fortaleza frente a la moneda estadounidense gracias a la estabilidad macroeconómica, el ingreso de divisas por exportaciones mineras y un contexto internacional más favorable para mercados emergentes.

En América Latina, las principales bolsas vienen registrando un desempeño positivo durante 2026. Mercados como Brasil, Chile y Perú destacan por el avance de sus índices bursátiles, impulsados por los altos precios de las materias primas, el dinamismo del sector financiero y el retorno del interés de inversionistas extranjeros.

Sin embargo, los mercados aún enfrentan episodios de volatilidad debido a factores externos, especialmente las decisiones de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, la evolución de la economía china y los movimientos del precio del cobre y otras materias primas. Aun así, la región mantiene perspectivas favorables en comparación con otros mercados emergentes.

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