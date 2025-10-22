El miércoles 22 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de una mayor aversión a los activos de riesgo ante el prolongado cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que ya alcanza su vigésimo segundo día.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.389. Cabe mencionar que el martes cerró la jornada S/ 3.392 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 9.81% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.370 y se vende a S/ 3.400, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.383 a la compra y S/ 3.390 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían pérdidas al cierre de las operaciones del día anterior, en medio de un avance global del dólar y una mayor aversión a los activos de riesgo ante el prolongado cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos, que ya alcanza su vigésimo primer día.

La atención de los inversores se centra ahora en el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, que se publicará el viernes. Se espera que los datos muestren un aumento interanual del 3.1% en septiembre.

Los inversores dan por descontado un recorte de las tasas de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal en su reunión de la semana próxima.