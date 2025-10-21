El martes 21 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un ligero incremento, mientras la atención está centrada en la cifra de inflación que se dará a conocer al final de la semana en la primera economía del mundo.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.377. Cabe mencionar que el lunes cerró la jornada S/ 3.374 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.29% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.360 y se vende a S/ 3.390, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.368 a la compra y S/ 3.378 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina exhibían un desempeño dispar el día anterior, en el inicio de una nueva semana escasa en datos económicos debido al prolongado cierre parcial del gobierno de Estados Unidos, por lo que la atención estará centrada en la cifra de inflación que se dará a conocer al final de la semana en la primera economía del mundo.

La agencia estadística del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicará el Índice de Precios al Consumidor de septiembre el 24 de octubre, después de que la Administración Trump ordenara a parte del personal volver al trabajo para que los datos del mes pasado estén disponibles para determinar el aumento anual del costo de la vida de la Seguridad Social.

A pesar de la falta de datos cruciales, principalmente del empleo, los mercados dan por descontado un nuevo recorte de tasas de interés de un cuarto de punto porcentual por parte de la Reserva Federal en su próxima reunión de política monetaria programada para los días 28 y 29 de octubre.