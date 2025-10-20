El lunes 20 de octubre el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de los recelos de los inversores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque con la expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.377. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.381 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 10.10% en comparación con su última cotización de 2024, que fue de S/ 3.761.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.365 y se vende a S/ 3.395, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.378 a la compra y S/ 3.389 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

Las principales monedas de América Latina cotizaban dispares el viernes pasado, en medio de los recelos de los inversores sobre la guerra comercial entre Estados Unidos y China, aunque con la expectativas de nuevos recortes de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el viernes que su propuesta de imponer un arancel del 100% a los productos procedentes de China no es sostenible, pero culpó a Pekín del estancamiento de la negociación comercial, que comenzó con el endurecimiento del control sobre las exportaciones de tierras raras por parte del gigante asiático.

Sumaba al nerviosismo de los mercados globales el temor a la calidad crediticia de los bancos regionales en Estados Unidos. La exposición del sector bancario a dos recientes quiebras en el sector automotriz local reavivó la preocupación por las normas de concesión de préstamos más de dos años después de la quiebra del Silicon Valley Bank.