El oro ya venía al alza, pero hace poco mostró un pico tras los datos de empleo de Estados Unidos, que mostraban una debilidad en el mercado laboral norteamericano, lo cual elevó los temores por una posible recesión.

A ello se suma, el aumento de los precios de metales, incluido el oro, y a una creciente demanda por parte de países como China y Singapur, que buscan resguardarse de la crisis económica a través de este activo.

LEA TAMBIÉN: Goldman Sachs prevé récord del cobre que puede llenar la caja fiscal de Perú

Al respecto, Enrique Díaz, presidente del directorio de MC&F, comentó a gestion.pe que el mejor desempeño del oro es justamente en épocas de crisis como las que hemos estado viviendo, ya que es un activo de refugio contra la inflación y caída del dólar.

“El margen de ganancia con el oro ha sido mucho más fuerte pospandemia e inicio de la crisis derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, porque son momentos en dónde aumentan fuertemente los precios y la inflación. Son coyunturas de debilidad de los mercados y dólar; entonces, es el momento perfecto para comprar oro y así ha sido”, precisó.

César Romero, jefe de Research en Renta4 SAB, mencionó que si se observa algo que afecte a todas las economías, como una crisis bancaria o financiera, se generaría una apreciación del oro, tal como ha pasado a través de la historia.

Durante los años 2007 y 2008 inicia la crisis financiera en Estados Unidos, que nace con la sobrevaloración de unos activos que comprometían a muchas entidades financieras, estos bancos otorgaban créditos hipotecarios a personas de alto riesgo. Dicha situación generó pánico en los mercados financieros de todo el mundo.

“Para el 2005, el oro se encontraba en US$ 420 la onza, para el 2006, se posicionaba en US$ 635 y para marzo del 2008 ya estaba en US$ 870″, explicó Romero a gestion.pe.

Durante el siguiente año, el metal empieza a tener mayor protagonismo y comienza una nueva escalada rompiendo la valla de US$ 1,000 la onza, ese mismo año cobran más fama los ETFs de oro (GLD) (NUGT) (DUST) generando mayores rentabilidades.

“Desde ahí no paró de subir hasta el 2012, porque durante todos estos años estuvimos viendo riesgos bastante fuertes”, agregó.

No obstante, para el 2013 el oro se estancó sobre los US$1,600 la onza, ya que empieza una recuperación de la economía americana con datos positivos sobre el mercado laboral así como también un incremento en el gasto de los consumidores. En ese año, el activo se desploma hasta por debajo de los US$ 1,200 la onza.

No es hasta el 2016 que surge una nueva crisis en Europa, el Brexit, este evento histórico provoco una fuerte caída de los mercados financieros y esto hace que el oro se recupere y suba hasta un máximo de US$ 1,300 la onza.

La siguiente crisis fue en el 2020 con la pandemia por COVID-19 y posteriormente, la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual desató una inflación mundial. A inicio de este año el oro bordeaba los US$ 1,769 la onza y siguió con una subida constante.

“En caso del oro en particular, a inicios del 2022, estaba en alrededor de US$ 1,800 la onza, ahora está en US$ 1970. En los últimos cinco años antes del Covid se encontraba en alrededor de US$ 1,564. Hemo visto un crecimiento que ha tenido una pequeña caída en octubre del 2022, pero que ha tenido un crecimiento hacia el inicio de este año”, comentó César Romero.

(Fuente: Statista)

Por su parte, Anthony Hawkins, analista de Inversiones y Mercado de Capitales en Kallpa SAB, señaló que en la actualidad el metal se encuentra en una creciente subida por los temores de una recesión y una inflación extendida.

“ Los inversionistas se ven aún más atraídos al oro como activo refugio debido al temor de la crisis bancaria actual, lo que ha llevado al metal precioso a cotizar cerca de la resistencia de US$ 2,000 la onza”, dijo.

Evolución del precio del oro

Oro pierde rentabilidad

Carlos Reaño, asesor de Inversiones Senior de Renta 4 SAB Perú, explicó a gestion.pe que hoy en día el oro presenta algo de volatilidad producto del temor por los bancos , lo cual genera un espacio para que el metal se siga apreciando .

Dicho esto, se puede afirmar que existe una buena oportunidad para invertir, pero no solo “por refugiarse en momentos de alta incertidumbre, sino también porque ha tenido un crecimiento en su demanda, producto de que los bancos centrales han estado reclamando más oro”.

“Además, de que los márgenes de las auríferas no se han visto muy reducidas comparados con el de otros sectores. Entonces, es una buena oportunidad para invertir no solo en oro directamente, sino también a través de empresas mineras auríferas”, detalló.

En esa línea, Enrique Díaz coincide en que la incertidumbre por le economía mundial hace que actualmente apostar por el oro aún sea una alternativa atractiva para los inversores, no obstante, advierte de no crearse expectativas muy altas en cuánto a la rentabilidad.

“Ya pasaron dos años de inflación y todavía hay dudas sobre la economía americana. Estamos en una incertidumbre de cuánto más puede durar la inflación, puede que pasen unos meses más o un año. Entonces, hay un lapso de tiempo en donde el oro sigue siendo una opción interesante de diversificación ”, sostiene.

“ Todavía lo es, pero no en la misma magnitud que lo fue cuándo inició la pandemia, por ejemplo. Lo que quiero decir es que lo tengas (al oro), pero no tengas grandes expectativas de crecimiento por encima del promedio . Vas a tener probablemente ganancias, pero no como lo haz podido tener en los años previos ”, comentó a gestion.pe.

A largo plazo

Como se ha mencionado líneas arriba, el oro hoy en día está en un ciclo positivo, ¿esto puede durar un poco más? Sí, pero como todo ciclo va a tener una reversa. En esa línea, los especialistas advierten que en unos cinco años, no se puede esperar un ritmo de crecimiento como ocurrió hace dos o tres años.

“ Todo depende de como se comporte el resto de activos, porque el mercado en general se ha visto afectado, y hay que ver cómo se mantienen las tasas de interés , si estas se mantienen alta, puede ser una opción (invertir en oro). Pero en el mediano y largo plazo yo no creo que sea la mejor opción a considerar ”, destacó el presidente del directorio de MC&F.

“Ahora hay que mirarlo más en corto plazo. Hoy puedes invertir en oro, pero probablemente de aquí a uno o dos años quizás tengas que cambiar parte de tu portafolio, saliendo a buscar activos más rentables”, agregó.

Por su lado, Carlos Reaño indica en que a medida que la FED decida frenar el alza de tasas y posteriormente, evalúe una bajada de las mismas hacia finales de este año o primer trimestre del siguiente, se podría esperar que el oro nuevamente baje niveles.

Ello, sumado a una estabilización de la inflación y recuperación de la senda de crecimiento de la economía mundial.

“ Algunos especialistas esperan que el oro termine este año en US$ 1,700 la onza. No obstante, lo que se espera a largo plazo es que la volatilidad disminuya y el oro nuevamente baje a niveles de US$ 1,500 la onza, en unos tres o cuatro años” , detalló a gestion.pe.

Dicho esto, los inversionistas tendrían que optar por otro tipo de activos como renta fija y renta variable.

Invertir a través de ETF’s o empresas mineras

César Romero, Jefe de Research en Renta4 SAB, comenta que existe dos formas de invertir en oro, a través de una Exchange Traded Fund (ETF) y por medio de acciones de empresas mineras.

Respecto a la primera opción, las ETF’s son fondos de inversión que cotizan en el mercado y están diseñados para replicar el precio del oro, es decir que se va a mover según como cotice el metal. “

“Hay ETF’s para distintos sectores, hay uno para bonos globales que se llama BND, para el sector farmacéutico es XLV y para el oro es el GLD. Este último se mueve en consonancia con el oro, si el oro sube 80 básicos, GLD debería subir alrededor de 80 básicos. Esa es la manera más directa de invertir”, explicó el experto.

La otra alternativa es invertir en acciones de empresas auríferas, en este caso la minera no replica directamente el precio del oro, pues todo va a depender de la gestión de esta. Sin embargo, Romero comenta que de esta manera el inversionista podría obtener más ganancias, porque al final esa mayor adquisición del oro puede redirigir a mayores utilidades netas para la compañía que pueden ser recapitalizadas e invertidas.

“Si inviertes en oro como tal, solo inviertes en la apreciación de este, o sea, en la variación de precio que pueda tener el oro. Mientras que, del otro modo estás invirtiendo en las compañías auríferas, lo que quiere decir que depende de cómo ellos usen la apreciación del commoditie”, precisó a gestion.pe.

LEA TAMBIÉN: Negociación en bolsa de Lima cae a la mitad con tickets de inversión cada vez menores

“Digamos que el oro sube un 5%, tu invertiste en ETF’s y ganaste 5%, pero puede que las compañías a ese 5% de variación en el precio lo convierten en una apreciación de 10%. Entonces, al final ese incremento inicial es mejor usado por las acciones y pueden derivar en una mejor rentabilidad”, añadió.

No obstante, si la compañía no es rentable, al final esa apreciación del 5% podría ser 0%, porque usó mal su dinero.

Al respecto, Enrique Díaz, presidente del directorio de MC&F indicó que la forma más sencilla es a través de los ETF’s, pues la rentabilidad va de la mano con el precio del oro. Mientras que invertir a través empresas productoras de oro es un método más sofisticado, porque aquí entra en juego la gestión de la empresa.

“Si uno quiere invertir a través de una empresa aurífera tendrías que compenetrarse más en entender a la empresa, es decir, requiere de más información en caso te decides por este método de inversión. Si la gestión de la empresa es mala, por más que el oro suba, puede que no recibas ganancias”, comentó.

Adicional a ello, Díaz sostiene que hay una tercer modalidad, más sutil y que no es accesible para todos, puesto que hay ciertos Estados en dónde se venden barras pequeñas de oro. “Hay países que promueven esto como un fomento de inversión o ahorro”.

Diversificación de la cartera

Anthony Hawkins, ánalista de Inversiones y Mercado de Capitales en Kallpa SAB señaló a gestion.pe que lo más riesgoso siempre será concentrar toda la inversión en solo una empresa, porque cualquier evento extraordinario perjudica la producción de la unidad minera, como una inundación de la mina o conflictos con las comunidades aledañas.

“Por ello, siempre se sugiere diversificar el riesgo e invertir en más de un activo a través de un ETF. Por otro lado, invertir directamente en la cotización del metal precioso es de alto riesgo dado la volatilidad en tiempo de crisis, se pueden tener ganancias como pérdidas grandes en muy poco tiempo”, manifestó.

Para Díaz la principal reflexión en torno al tema es que el oro puede ser un buen activo de inversión en un portafolio diversificado, porque así como tiene periodos de bonanza como hoy en día, también ha tenido caídas, “es decir, inversionistas que han perdido plata con el oro”.

“Es un buen activo de diversificación, si es que tienes los recursos para tener varios activos en tu portafolio; pero el oro solo como elemento de inversión va a tener momentos de crecimiento y luego retroceso”, manifestó.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de descuento. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.





























EL