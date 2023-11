El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Alex Contreras, volvió a reiterar los riesgos de que el Congreso apruebe un séptimo retiro que afecte a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en un contexto donde se discute una reforma al sistema y la actualidad económica peruana no es óptima.

“Si se aprueba una nueva ley para un retiro de AFP, no habrá sistema que reformar porque no habrán ahorros”, advirtió Contreras en entrevista con Exitosa.

Como se recuerda, la Comisión de Economía del Congreso discute una nueva propuesta para autorizar un retiro extraordinario de los fondos de la AFP por hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Al respecto, Socorro Heysen, titular de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), indicó a Gestión recientemente, que un nuevo retiro de estos fondos afectaría a 325,000 afiliados de más de 60 años.

Retiros podrían ser “acotados”

Contreras aseguró también que la posición del MEF respecto a la viabilidad de los retiros promulgados por el Congreso ha tenido que ser modificada con el tiempo.

“Inicialmente era ‘cero retiros’, pero ya hubieron seis. Podríamos observar una nueva y se aprobaría por insistencia. Sin embargo, hay una preocupación legítima sobre un grupo de gente que no la pasa bien ahora”, comentó el ministro.

Por eso el titular del MEF manifestó que su cartera buscará que, de autorizarse el séptimo retiro, este sea lo más restringido posible. “Lo ideal sería que se acote a aquellos que no tengan ingresos, que no estén trabajando, pero no para todos, de tal forma que no afecte la sostenibilidad del sistema”, propuso.

En rankings, como el “Global Pension Index” del Mercer CFA Institute, el sistema pensionario peruano se ubica entre los peores del mundo y de Latinoamérica. El puntaje más bajo, como contó Gestión, es justamente en sostenibilidad.

El ministro agregó que, tal como está hoy la propuesta que discute la Comisión de Economía del Congreso, incluso “un gerente de una compañía que gana muy bien” podría retirar sus fondos pensionarios.

Devolución a fonavistas para diciembre

A mediados de octubre, el Congreso aprobó modificar la Ley 29625, con lo que se permitirá la devolución parcial a los trabajadores que contribuyeron al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Según indicó el Legislativo en su momento, la prioridad la tendrán los mayores de 60 años, a las registradas en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) y a las que tienen alguna enfermedad grave o terminal, sean titulares o deudos.

Al respecto, Contreras recordó que existía una ley previa, la 31454, que hacía inviable el reconocimiento de la deuda. “Se tenía que devolver todo lo que habían aportado y se les tenía que identificar, pero hay empresas que han desaparecido, no todos tienen los cheques como se pagaba antes. Muy pocos podían demostrar realmente que habían pagado al Fonavi”, aseguró.

Con la nueva norma, el titular del MEF aseguró que el Estado empezará a saldar la deuda con los fonavistas antes de que acabe el 2023. “La meta, lo saben los equipos, es que pueda darse para Navidad. El Fonavi tiene alrededor de S/ 2,400 millones en sus cuentas listos para desembolsar”, afirmó.

Sin embargo, Contreras reconoció también que este proceso no depende totalmente de su cartera. “El reglamento tiene 30 días para emitirse. Nosotros daremos todo el soporte a la comisión porque los fonavistas han esperado muchos años. Es un deber moral correr con el reglamento”, comentó.

El ministro destacó sobre la nueva ley la apertura de nuevos mecanismos para acreditar que una persona efectivamente aportó. “La comisión ahora puede generar una especie de adelanto. No tienes que demostrar mes a mes cuánto apagaste. Basta con demostrar que trabajaste en un lugar en un periodo donde estaba vigente el Fonavi”, aseguró.

“Algo muy importante de esta nueva ley es que no cierra las puertas. Si un fonavista logra recoger evidencia de lo que aportó, y resulta que era más de lo que ya recibió, esa diferencia se cubrirá”, agregó Contreras.

