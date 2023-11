¿Qué piensan los peruanos de este proyecto? El proyecto de reforma del Sistema de Pensiones tiene el respaldo del 64% de la población quienes responden que el Parlamento debería aprobarlo. Así lo revela la útlima encuesta de Datum Internacional, de noviembre. La opinión es consistente entre los encuestados urbanos y rurales, así como entre hombres y mujeres.

La propuesta del Gobierno también busca, entre otras medidas, “abrir la cancha” para que otras entidades del sistema financiero, como cajas municipales, rurales y empresas de seguros puedan competir para administrar los fondos de los aportantes, con el objetivo de reducir las comisiones cobradas.

Además, plantea una pensión mínima para los aportantes, independientemente de la cantidad de fondos que dispongan en sus cuentas previsionales.

Para Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, esta última medida es la que recibe más respaldo popular entre los encuestados, puesto que en los últimos años, tras seis retiros de las AFP, son muchos los aportantes que han quedado con un balance insuficiente en sus cuentas de jubilación.

“La gente probablemente no entiende bien las alternativas pero sí está claro que tal como está el sistema actual no hay satisfacción. Las pensiones son muy bajas, no hay un sistema que funcione, bien la imagen de las AFP también es bastante negativa. En el fondo el mensaje es que se necesita cambiar y repensar el sistema”, sostiene.

Si bien la opinión de que el proyecto se apruebe es trasversal a todas las edades consideradas, se concentra sobre todo en los más jóvenes. El 71.5% de personas entre 25 y 34 años y el 70.8% de entre 18 y 24 años respondieron en la misma línea.

“El proyecto es, en general bueno. El problema es que no se le pueden depositar las esperanzas de que aseguren pensiones altas para todos. Pero una pensión mínima es algo que toda sociedad moderna debe tener”, opina Enrique Castellanos, profesor de economía de la Universidad del Pacífico.

Para Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), cualquier medida que apunte a solucionar el problema estructural del sistema de pensiones va a ser bien recibida. “Casi 3 millones de peruanos se han quedado sin fondos en sus cuentas individuales de capitalización, mientras que el sistema público ya presentaba graves problemas desde mucho antes”, señala.

En su momento, Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, comentó a Gestión que la propuesta del Gobierno le parecía una buena iniciativa. Pero que, a su consideración, debió apuntar más a un cofinanciamiento usando “mecanismos más inteligentes tipo usando el Impuesto General a las Ventas (IGV)”.

SOBRE EL AUTOR Luciana Flores Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.