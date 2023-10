Con su puesto, el sistema previsional peruano solo supera a dos países en la región y queda muy por detrás de Chile y Uruguay, las naciones de América Latina más cerca de figurar entre los 10 primeros lugares.

El Mercer CFA Institute propone, para cada país, una serie de medidas que podrían mejorar su posición en el ranking. A raíz de la propuesta de reforma presentada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Gestión analizó si el proyecto gubernamental soluciona las falencias identificadas por Mercer.

Atrás en la región

En el ranking general de este año, Perú recibió la nota C con un puntaje general de 55.5. El 2018, primer periodo en el que fue considerado, se mantiene como el año donde registró su calificación más alta hasta la fecha: 62.4, puntaje que le valió una nota C+.

Sin embargo, desde entonces se ha mantenido alrededor de 56 puntos, tocando su valor más bajo en 2021. En la edición de este año, Perú tiene la tercera calificación más baja entre los 7 países de América Latina considerados para el estudio (ver tabla).

De acuerdo con Jorge Espada, Managing Partner de Valoro Capital, otros países de la región como Venezuela o Bolivia no figuran en el ranking por falta de información. “Para construir los índices se requiere un mínimo de información pública disponible o la colaboración de instituciones que entreguen información confiable. Si eso no existe, no se considera”, explica a Gestión.

Como parte de su estudio, Mercer propone mejoras puntuales al sistema de cada país. Para el caso peruano, da una serie de recomendaciones trasversales a las tres áreas de su análisis.

Entre ellas se incluye reducir el acceso a los activos de pensiones antes de la jubilación, introducir algún mecanismo que permita proyectar los beneficios futuros de los miembros del sistema anualmente o incrementar el nivel mínimo de apoyo a los adultos mayores más pobres.

Problema de estructura

El análisis de Mercer considera tres áreas. En el caso peruano la nota más baja se registra en el rubro de sostenibilidad, que incluye variables como la cobertura, los activos totales y la demografía (ver tabla).

Para Gonzalo Llosa, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (UP), la razón de ello responde a factores estructurales. “Las pensiones en Perú no funcionan bien hace tiempo. No es que hayamos retrocedido mucho respecto a las lecturas anteriores. En el margen se ha producido un retroceso por los retiros de AFP”, señala el también exgerente de Estrategia de Inversión de Prima AFP.

Para las voces consultadas por Gestión, la reforma propuesta por el MEF que hoy discute el Congreso de la República incluye mejoras interesantes al sistema. Sin embargo, por sí solas no podrán levantar la sostenibilidad del mismo.

“Creo que lo más importante es la cobertura. Hay variables que mellan el indicador que no son culpa de las ONP o AFP. Hace falta educación financiera. También está el tema de los costos laborales que el Ministerio de Trabajo debe atender”, sostiene Jorge Guillén, profesor de la Maestría en Finanzas de ESAN.

Precisamente la variable más baja dentro del área de sostenibilidad para Perú es la proporción de trabajadores afilados al sistema. Al respecto, Espada explica que algunos extremos de la propuesta del MEF intervienen la cobertura, pero su efecto podría quedar opacado por otros factores.

“Cuentas automáticas y pensiones mínimas son incentivos, pero no son determinantes para que el 70% informal ingrese al sistema. La calificación es baja en cobertura porque se enfoca en la fuerza laboral formal que tiene un salario recurrente. La realidad peruana no es así”, refiere el Managing Partner de Valoro Capital.

La informalidad, resalta Llosa, es la razón por la que Perú está lejos de Chile y Uruguay en el ranking y más cerca de otros como México y Brasil.

“La informalidad en México también es un problema. Tienen un esquema similar con las Afores, que son el símil de las AFP. En Brasil se daban pensiones vitalicias. Hay una gran parte de gente que está en ese grupo. Claramente no es sostenible porque necesitan financiamiento por fuera”, asegura.

Hoy, que el Congreso también discute autorizar un séptimo retiro de los fondos de las AFP, los analistas ven correcto que el MEF contemple cerrojos para el retiro de los aportes, aunque ello no evita que el Legislativo los siga promoviendo.

“Igual pueden seguir discutiéndolo. La limitación debería ser a nivel constitucional en medida que se dejen opciones de retiro razonables. Con eso, el Congreso no tendría justificación para motivar otros”, considera Espada.

Un aspecto que también incluye la reforma del MEF es abrir el mercado de pensiones a otros actores como bancos y cajas municipales para promover la competencia. De cara a que esa medida incremente la sostenibilidad, Llosa recalca la necesidad de equiparar los requisitos entre los jugadores actuales y nuevos.

“No puedes tener unos con alta carga regulatoria y otros actores con estándares diferentes. No por proteger a las AFP, sino porque deben existir las mismas reglas de juego para todos”, resalta el profesor de la UP.

Para Guillén, otro pendiente es mejorar la reputación del sistema. “Una alternativa interesante para ello es una AFP estatal que dé el mismo servicio que sus pares privados, pero con menores comisiones. Eso podría reforzar la credibilidad. Muchos dicen que el Estado es un mal administrador, pero los mejores reguladores son del sistema financiero justamente”, propone el catedrático de ESAN.

