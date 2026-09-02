El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que no tiene previsto ni ha planteado aplicar el Impuesto a la Renta a los intereses generados por las cuentas de ahorro.

A través de un comunicado, la entidad precisó que cualquier versión que indique lo contrario no corresponde a una medida impulsada por el sector.

El MEF remarcó que no existe una propuesta para gravar los rendimientos que obtienen los ciudadanos por mantener su dinero en cuentas de ahorro dentro del sistema financiero.

📌El MEF informa que no tiene previsto ni ha planteado gravar con Impuesto a la Renta los intereses generados por las cuentas de ahorro.



Cualquier información que señale lo contrario no corresponde a una medida planteada por el sector. pic.twitter.com/qw73sYUKJt — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) September 1, 2026

Como se recuerda, diario Gestión reveló, que el Ejecutivo evalúa que los intereses obtenidos por los ahorros en bancos, cajas y financieras dejen de estar exonerados del Impuesto a la Renta desde 2027. Esta información esta precisada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM)

La medida forma parte de la revisión de beneficios tributarios planteada por el MEF para elevar la recaudación y reforzar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La información de la medida se encuentra en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM).

El eventual impuesto no recaería sobre el dinero guardado, sino sobre los intereses generados. Sin embargo, generaba preocupación porque las tasas que pagan las entidades financieras ya son reducidas.

El mayor impacto recaería en las personas de menores ingresos, que suelen utilizar los depósitos formales como una forma segura de proteger pequeños excedentes de dinero. Pero con la aclaración realizada por el MEF, la medida queda descartada.